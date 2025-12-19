Sommarjobb som kyrkogårdsarbetare 2026
2025-12-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Visa alla jobb hos Växjö Pastorat i Växjö
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.Vill du arbeta utomhus i sommar och bidra till att kyrkogården är en välskött och fridfull plats? Vi söker kyrkogårdsarbetare för perioden juni till augusti 2026.
Vi erbjuder ett varierat, fysiskt och givande sommarjobb där du får arbeta i team och njuta av att jobba i naturen.
Om oss
Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning är en del av Svenska kyrkan Växjö. Vi ansvarar för begravningsverksamheten och skötsel av 44 kyrkogårdar, varav 37 är i bruk, samt 39 kyrkor och kapell. Vår organisation består av 51 fastanställda, 24 säsongsanställda och ca 35 sommarjobbare varje år.
Arbetsuppgifter
Som kyrkogårdsarbetare utför du praktiska uppgifter som:
• Gravskötsel och vattning
• Gräsklippning och trimning
• Ogräsrensning och räfsning
Arbetskläder tillhandahålls av oss.
Vi behöver medarbetare både i Växjö tätort och i landsbygdens områden.
Kvalifikationer
• Du trivs med att arbeta utomhus i alla väderförhållanden.
• Du är ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning till samarbete.
• Du möter kyrkogårdsbesökare, inklusive sörjande, med respekt och vänlighet.
Tidigare erfarenhet av grönyteskötsel och maskinvana är meriterande.
För att söka tjänsten behöver du:
• Vara minst 18 år
• Ha B-körkort (manuellt körkort är meriterande)
• Om du är 16-17 år finns möjligheten att söka sommarjobb för ungdomar, vilket du hittar på Lediga jobb Växjö Pastorat.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Pastorat
(org.nr 252004-7701) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Växjö Jobbnummer
9657139