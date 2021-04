Sommarjobb som kommunvärd - Mariestads kommun, MTG Tekniska - Administratörsjobb i Mariestad

Mariestads kommun, MTG Tekniska / Administratörsjobb / Mariestad2021-04-06Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.Mariestad har tillsammans med Töreboda och Gullspång ett kommunsamarbete där bland annat verksamhet teknik är gemensamt.Värdkommun och arbetsgivare för verksamhet teknik är Mariestads kommun.Verksamheten präglas av gemenskap och samarbete. Hos oss skapar vi varandras framgång!2021-04-06Som kommunvärd i Mariestad har du ett roligt och varierat sommarjobb med huvuduppgift att finnas nära våra invånare och besökare för att vägleda och hjälpa dom att få en så bra upplevelse i Mariestad som möjligt, få dem att känna sig välkomna och vilja stanna längre. Vi söker dig som är en god ambassadör för Mariestad. Du brinner för att leverera ett gott värdskap. Du är bra på att samarbeta, är handlingskraftig och kan ta egna initiativ. Du tycker om att möta människor och har ett glatt humör.Du kommer att jobba med en kollega där ni med bil kommer åka runt och besöka badplatser, hamn, ställplatser, kransorter, centrum och se till att upplevelsen i Mariestads Kommun blir så bra som möjligt. Du ska på dessa platser kunna informera gästerna om vilka rådande rekommendationer som myndigheterna har, se till så vi har en ren och fin miljö på våra stränder och servicebyggnader samt kunna informera besökarna om vart våra lokala affärer, boenden och restauranger finns.God kännedom om Mariestad med kransorter.Mycket goda kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska, tyska är meriterandeMinimiålder 18 år.B-körkort är ett krav.ÖVRIGTMariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Mariestads kommun rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid 100%. Dag-, kvälls, och helgtjänstgöring enligt schema Schema. Sommarjobb / Säsongsanställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde tidigast 2021-06-14 eller enligt överenskommelse., upphör: 2021-08-22 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Mariestads kommun, MTG Tekniska5672211