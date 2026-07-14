Sommarjobb som kan bli din karriär
Svenska Alarm Gruppen AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Linköping
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Vi söker dig som vill göra en aktiv sommar – och som är redo att visa vad du går för. För rätt person finns inga tak: varken på provisionen eller på hur snabbt du kan ta nästa steg. Flera av våra säljare börjar som sommarjobbare och väljer att stanna.
Hos Svenska Alarm besöker du privatpersoner och guidar dem till rätt larmlösning. Du får full utbildning från start, en tydlig struktur att luta dig mot och kollegor som backar upp dig längs vägen.
Detta kan vara ett sommarjobb – men för dig som trivs och levererar finns möjlighet till fast anställning när sommaren är slut.
Vi investerar i dig – Säljskola i världsklass
Du får en strukturerad utbildning i modern försäljning – kommunikation, säljpsykologi och affärsmannaskap – kombinerat med specialistkompetens inom säkerhetsförsäljning. Kunskaper som öppnar dörrar långt utanför den här rollen.
Vi erbjuder
Mållön 35 000–55 000 kr – provision utan tak
Bil eller milersättning
Heltid, mån–fre
Chans till fast anställning för dig som trivs och vill stanna
Kollegor som backar upp dig – här hjälper alla varandra utan att någon behöver be om det
Du passar här om du
Trivs med att möta nya människor och bygga förtroende snabbt
Gillar friheten i att planera din egen dag
Tar ansvar för din egen utveckling och dina egna resultat
Kommunicerar obehindrat på svenska
Vi letar efter driv – inte meriter. Sommaren är din chans att bevisa det.
Ansök idag – vi intervjuar löpande.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402)
582 76 LINKÖPING Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Albin Engberg albin@svenskaalarm.se 0738 - 42 65 14 Jobbnummer
10001994