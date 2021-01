Sommarjobb som kallskänka på Djuprämmens kollogård - Utepedagogik Sverige AB - Kockjobb i Stockholm

Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på flera kollogårdar för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktat på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "på våra kollogårdar ska alla känna sig trygga att vara vem en vill". Vill du vara del i ett kreativt team, ha ett sommarjobb som arbetar för att ge barnen deras bästa sommarupplevelse? Sök då tjänsten som kallskänka på vår kollogård för våra äldsta deltagare. Vi söker nu vår sista pusselbit i köksteamet som ska leverera mat och glädje under sommaren.Vi söker nu kallskänkor till en av våra kollogårdar med cirka 55 deltagare i åldern 12-16 år. Du kommer att ansvara för att bespisa och förbereda mat till cirka 55 barn och 10-11 ledare frukost, lunch och middag. Du kommer att vägledas av en köksansvarig. Dina arbetsuppgifter kommer även vara att vägleda barn som vill delta i matlagningen. Då vi vill att barnen ska upptäcka de olika sidorna av matlagning krävs det att du kan bemöta kollodeltagarna på ett pedagogiskt och inspirerande sätt för att eventuellt väcka en förståelse och ett framtida intresse. Du ska också efterleva kraven på kvalité och hygien.Om digTill en av våra kollogårdar söker vi nu kallskänkor med olika bakgrund, kompetensområden och som brinner för att arbeta med människor.erfarenhet av storkök eller motsvarande meriterandeintresse för matlagning meriterande - gärna erfarenhet av kollo, friluftsliv eller lägerverksamhetkunna vara lyhörd för barn och ungdomars behov och önskemålmeriterande om du har kunskap och tidigare erfarenhet av specialkostmeriterande om du har kunskaper om att kunna laga mat i utemiljöeransvarstagandestruktureradpåhittiginitiativrikflexibeluthålligpunktligDu bör även kunna ge och ta feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du bör vara flexibel och uthållig då arbetspassen kan vara både långa och krävande. Vi sätter stort värde på humor och social kompetens.ArbetsvillkorTjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 13:e-16:e maj, samt 8:e-11:e juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst fem sammanhängande veckor under perioden 12:e juni - 18:e augusti.Sista dag att ansöka är 2021-02-04