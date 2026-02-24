Sommarjobb som handpaketerare i Kristianstad!
Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Kristianstad
2026-02-24
Är du redo för en spännande sommar med möjlighet att vara en del av livsmedelsproduktionen? Är du noggrann, flexibel och redo för ett heltidsjobb i sommar? Då är detta möjligheten för dig!
Vi söker en engagerad och pålitlig produktionsmedarbetare för att komplettera vårt team inom produktion i Kristianstad under veckorna 25-33, med chans till extrajobb innan och efter sommarperioden.
Ansvarsområden:
• Hantering av material och produkter med hjälp av truck, särskilt skjutstativ.
• Medverkan i produktionslinjen för att säkerställa effektivitet och kvalitet.
• Uppfylla produktionsmål och tidsfrister.
• Utföra allmänna produktionsuppgifter enligt behov och instruktioner från överordnad personal.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd av oss som ambulerande konsult.
Kvalifikationer
• Tillgänglig för arbete på heltid under perioden, med varierande arbetstider.
• Det är meriterande om du har truckkort.
• Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team.
• God kommunikationsförmåga och förmåga att följa instruktioner.
• Högt fokus på säkerhet och kvalitet.
Välkommen med din ansökan! Vi kommer tillsätta så fort vi funnit rätt kandidat.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett deltidsjobb.
https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG
StudentConsulting
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com
9760536