Sommarjobb som biträdande samhällsplanerare i Göteborg
2026-02-21
På Trafikverket är du med och bidrar till ett samhälle som fungerar - idag och i framtiden. Genom vårt arbete med infrastruktur påverkar vi människors vardag i hela Sverige.
Som sommarjobbare hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet, knyter nya kontakter och skaffar referenser, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer. Varmt välkommen med din ansökan!
I detta sommarjobb kommer du självständigt handlägga ärenden enligt plan- och bygglagen (främst bygglov) och till viss del även miljötillståndsärenden enligt miljöbalken som kommuner skickar på remiss till Trafikverket. Arbetsuppgiften består av att påbörja handläggningen genom att läsa in sig på ärendena, identifiera frågeställningar som kan påverka Trafikverkets infrastruktur, skicka ärendena på interna remisser inom Trafikverket, sammanställa och göra avvägningar av interna remisser samt skriva yttranden inom begärd svarstid.
Tjänsten kommer även innebära att bevaka och i viss mån svara på ärenden/mejl som skickas från allmänheten med önskemål om förbättring av eller frågor om Trafikverkets infrastruktur, samt att bevaka, fördela och i viss mån följa upp ärenden/frågor som skickas till vår interna ärendebrevlåda.
Utöver handläggning och bevakning av ärenden kommer denna tjänst att kombineras med enklare administrativt utredningsarbete så som uppföljning av avslutade utredningar och uppdateringar i system.
Övrig information
Tidsperiod för sommarjobbet: 2026-06-08 - 2026-08-21
Varje sommarjobb annonseras separat. Det innebär att du behöver söka varje sommarjobb som du är intresserad av. Om du uppfyller kraven kan du bli aktuell för flera sommarjobb och därmed bli kontaktad av flera olika chefer för intervju.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade urvalstester. Inbjudan till tester skickas via e-post efter att ansökningstiden har gått ut. För att inte missa viktig information är det därför viktigt att du regelbundet kontrollerar din inkorg samt skräppost/spam. Utskicken skickas vanligtvis från noreply@heroma.se
Urval till intervju baseras på kraven i annonsen och resultaten från urvalstesterna.
Vi arbetar för en öppen och inkluderande kultur där mångfald värdesätts. För att säkerställa en likvärdig, objektiv och träffsäker rekryteringsprocess använder vi webbaserade tester, där alla kandidater bedöms utifrån samma förutsättningar.
Placeringsort för sommarjobbet är Göteborg.
Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi ser att du som söker:
har en pågående universitets- eller högskoleutbildning inom samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering och läser termin 4 eller senare, alternativt avslutat sådan utbildning 2024 eller senare.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Rebecca Brembeck 0101232393 Jobbnummer
9756068