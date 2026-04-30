Sommarjobb som B-Chaufför i Karlstad
2026-04-30
Är du en positiv och trevlig person som trivs bakom ratten och med kundkontakt? Letar du efter ett roligt och givande sommarjobb? Nu har du chansen att arbeta på ett uppskattat konsultuppdrag i Karlstad!
Vår uppdragsgivare är ett företag som tillverkar och distribuerar fordonsglas. De levererar glas till bilhandlare och verkstäder i hela Sverige. Lagret i Karlstad sköter distributionen till företagets kunder i Värmlandsområdet och är en liten arbetsplats där kamratlig atmosfär och relationen till kollegor såväl som kunder prioriteras högst.
Som B-chaufför är dina arbetsuppgifter att sköta leveranser av fordonsglas till företagets kunder. Kundmötet är mycket viktigt och blir lyckat med hjälp av en trevlig och positiv attityd. Företagets kunder ska se fram emot leveranser just ifrån dig. Du kommer även att arbeta med lossning och lastning samt relaterade arbetsuppgifter som lager- och bilvård. Ibland förekommer lite tyngre lyft vilket kräver ett bra samarbete med kollegor och kunder.
Arbetstiderna är vardagar kl.07.00-16.00 och uppdragsperioden förväntas pågå från mitten av Juni till slutet av Augusti och du bör vara tillgänglig för arbete under hela perioden.
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd hos oss på StudentConsulting och arbetar hos vår uppdragsgivare.
DETTA SÖKER VI
Som person är du positiv, driven och nyfiken. Du trivs med att möta nya människor och har lätt att skapa kundrelationer och vi tror även att du är en person som strävar efter ett väl utfört arbete. Du lägger ner den extra tid och energi som behövs för att göra ett bra jobb oavsett vad du tar dig för.
Det krävs att du har:
• B-körkort och körvana
• God svenska i tal och skrift
• Sinne för ordning och reda
• Är ostraffad
Det är meriterande om du har:
• Kört budbil eller annan yrkestrafik
• Arbetat i roller med krav på god service och mycket kundkontakt
• God lokalkännedom
För vår kund väger personliga egenskaper och motivation tyngre än erfarenhet!
För rätt person finns det möjlighet att jobba vidare vid behov även efter sommarperioden. Då krävs dock att man har studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
652 21 KARLSTAD
Sandra Andersson orebro.karlstad@studentconsulting.com
