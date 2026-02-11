Sommarjobb som aktivitetsledare för Malmös barn!
2026-02-11
ALLA BARNS FRIHET att leka, uppleva, utvecklas & växa upp på lika villkor - vill du vara med och bidra? Rädda Barnen i Malmö erbjuder nu möjligheten för dig som vill bidra till att Malmös barn får en sommar att minnas samtidigt som du själv får värdefull erfarenhet och inte minst; världens bästa sommarjobb
OM TJÄNSTEN
"Barn till Hav och Skog" är Rädda Barnen i Malmös sommarprojekt och ger barn, i Malmös mest socioekonomiskt utsatta stadsdelar, möjlighet att möta varandra på lika villkor. Projektet ger barn frihet att vara just barn, att ha roligt, upptäcka naturen samt leka och busa med vänner i en stimulerande miljö tillsammans med engagerade vuxna. Tack vare dessa sommarutflykter får de chans att lämna stadsmiljön och upptäcka allt roligt som sommarskåne har att erbjuda!
Projektets upplägg:
• Med buss görs utflykter runt om i Skåne, bland annat till olika badplatser, skog, djurpark och äventyrsland
• Varar hela sommarlovet! 4 dagar/vecka under 15 juni- 31 juli
• Deltagandet är gratis för barnen och erbjuds för de som går i årskurs 1-6
Du kommer ingå i en grupp om totalt 10 aktivitetsledare och 4 projektledare. Ni delas upp på två bussar med 25 barn per buss (dvs 7 vuxna/ 25 barn). Alla ledare har gemensamt ansvar för barngruppen under utflykten och för dagens aktivitet. Det är ett stort ansvar som du tar på fullt allvar samtidigt som du deltar aktivt och engagerat. Inför utflyktsstarten den 15 juni kommer du få gå utbildningar inom:
• Introduktion till Rädda Barnen och barnkonventionen
• Första hjälpen och hjärt-och lungräddning
• Livräddning. Under utbildningen kommer dina kunskaper att testas, du förväntas uppnå kraven för Silverbojen
• Att samtala med barn
• Rädda Barnens policy "Tryggare Tillsammans"
• Hedersrelaterat våld och normer
• Ledarskap
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Utvecklingsmöjligheter
Som aktivitetsledare en sommar har du goda möjligheter att kommande somrar få återkomma som aktivitetsledare och att på sikt ta större ansvar i en roll som projektledare.
Under en utflyktsdag ansvarar aktivitetsledare och projektledare för:
• Planering och förberedelse inför utflykt
• Samling av barn inför avfärd med buss
• Genomförande av utflykten och ett aktivt deltagande
• Mycket bad!
• Duka fram och förbereda lunch, görs ofta tillsammans med barnen
• Skapa trygghet, gemenskap och en miljö som är inkluderande
• Sprida glädje och ha roligt tillsammans med barnen
• Visa empati
• En ledarnas viktigaste uppgift är att se och bekräfta varje enskilt barn
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett genuint engagemang för barnen
• Har erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar
• Är simkunnig och har god vattenvana där du förväntas uppnå kraven för Silverbojen. Många av barnen älskar att bada och som ledare är du så klart med och plaskar
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
• Är minst 18 år gammal
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med barn i större grupper (exempelvis i en skolmiljö, voluntärtarbete eller föreningsliv)
• Erfarenhet som siminstruktör / professionell simning
• Ytterligare språk utöver svenska och engelska, särskilt arabiska och urdu är meriterande
Övrig information
• Lön: 120 kr/tim. + semesterersättning
• Anställningsform: Projektanställning direkt hos Rädda Barnen
• Omfattning: 8-11 juni samt 15 juni - 31 juli 2026
• Utflyktsdagar under perioden ovan sker: måndag, tisdag, torsdag och fredag
• Preliminära utbildningsdatum är den 8-11 juni samt mittmöte 1 juli. Det är viktigt att du kan delta samtliga av dessa datum
• Ytterligare dagar kan tillkomma för planeringsmöten och ev. utbildningsdagar
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
