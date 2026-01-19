Sommarjobb Skövde Slakteri
2026-01-19
Sommarjobba på Skövde Slakteri AB
Ta chansen att jobba hos oss i sommar!
Skövde Slakteri AB jobbar bara med svenskt kött - dessutom till större delen närproducerat - i vår toppmoderna anläggning i Skövde. Här har vi total kontroll över hela produktionskedjan från slakt till paketering - en förutsättning för den höga kvalitet som är vårt signum. Kvalitetskraven styr vårt agerande i allt från djurhållningsfrågor och transporter till hygien och uppföljande kontroller i produktionen.
Vi söker nu semestervikarier till produktionen i Skövde och erbjuder arbetsuppgifter inom slakt, paketering av kött, samt lastning men även i arbete stallet.
Detta för dig som är över 18 år och har förutsättningar för ett fysiskt krävande arbete.
• Stallet - Hantering av slaktdjur, även tvättning av stallar. Här krävs en lugn person med djurvana.
• Slakten - Knivarbete på löpande band. Exempelvis slakt av nöt och gris, organnedskärning, lossning samt putsarbete.
• Styckning - Enklare packjobb, hantering och sortering av och ben, samt märkning och vakuumpaketering.
• Lasten - Vägning samt om krokning av grisar eller nöt men även pålastning.
Meriterande erfarenhet och kvalifikationer:
Erfarenhet av slaktning, styckning eller förpackning inom livsmedelsproduktion
Kunskap om livsmedelssäkerhet och hygienkrav
Förmåga att arbeta i team och självständigt
Stresstålig och flexibel med arbetsuppgifterPubliceringsdatum2026-01-19Dina personliga egenskaper
Vi söker efter engagerade och pålitliga individer som har en passion för livsmedelsproduktion. Du bör vara noggrann, effektiv och ha god samarbetsförmåga. Förmågan att följa säkerhets- och hygiendirektiv är avgörande.
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
Om du söker en spännande karriärmöjlighet inom livsmedelsproduktion och vill vara en del av ett dedikerat team, ansök idag för att bli en del av vår organisation!
Skövde Slakteri är en del av familjeägda Ögrengruppen, med välkända varumärken som Gudruns, Sohlbergs och Mårtenssons. Vi är landets största privatägda slakteri, med en omsättning i miljardklassen. Men trots vår storlek och snabba tillväxt har vi lyckats bibehålla det personliga bemötandet och de snabba besluten, egenskaper som vi vet värderas högt bland såväl producenter som kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Slakteri AB
(org.nr 556325-8952)
Norra Aspelundsvägen (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Kontakt
Henrik Persson henrik.persson@skovdeslakteri.se Jobbnummer
9692999