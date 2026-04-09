Sommarjobb, sjuksköterska, infektionskliniken
2026-04-09
Infektionkliniken, Länsjukhuset Ryhov
Nu finns möjlighet att söka sommarjobb på infektionskliniken, varmt välkommen till oss i sommar!
Din blivande arbetsplats
Infektionskliniken har sin bas i Jönköping och är länets kunskapscentrum för infektionssjukdomar. Kliniken består av en vårdenhet med 27 vårdplatser, en specialistmottagning samt en omfattande konsult- och rådgivningsverksamhet som bedrivs i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Kliniken kännetecknas av motiverade medarbetare som arbetar teambaserat och gemensamt verkar för ett gott samarbetsklimat. Sammanhållningen är god och vi värderar samarbetsförmåga och intresse för utveckling högt.
Läs mer om vår verksamhet här:
Infektionskliniken
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller som tar examen i juni 2026.
Vårt erbjudande till dig
Vi ser fram emot att du vill jobb hos oss och kommer göra vårt bästa för att du ska få med dig kunskap och erfarenhet i en framtida yrkesroll! Vi har också möjlighet att eventuellt erbjuda ett vikariat efter sommarvikariatets utgång.
Vi har behov av sommarvikarier v. 25 till och med v. 32 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under minst fyra veckor. En introduktion sker utöver dessa veckor under våren. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Kontaktuppgifter
Vårdenhetschefer:
Patrik Ingström, 010-24 259 64, patrik.ingstrom@rjl.se
Åsa Hjalmarsson, 010-24 221 26, asa.hjalmarsson@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
(frågor om rekryteringsprocessen)
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 april 2026 men vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering:
Frågor och svar om sommarrekrytering, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/) Så ansöker du
