Sommarjobb serviceresurs, Hjälpmedelsservice
Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-02-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård i Umeå
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Hjälpmedelsservice är en viktig del av Hälso- och sjukvård Äldre inom Umeå kommun och ansvarar för den interna hjälpmedelsförsörjningen samt läkemedelstransporter. Inom hjälpmedelsservice arbetar hjälpmedelssamordnare, hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskoordinator och serviceresurs. Utgångsplats är Umeå Kommun Centralförråd på Lärlingsgatan 19.
Vi söker nu en serviceresurs till vårt team på Centralförrådet, Hjälpmedelsservice.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Du kommer att köra läkemedel mellan äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden samt NUS och apotek. Leveranserna sker utifrån ett körschema samt när samtal inkommer från beställare/sjuksköterska, exempelvis vid nyuppkomna läkemedelsbehov.
Du kommer att stötta och avlasta teamet med lagerhantering och förrådsuppgifter där arbetsuppgiften kan vara att packa order för leverans samt leverera hjälpmedel till vård- och omsorgsboenden. Du arbetar även i rekondprocessen genom att till exempel hantera material som ska rengöras.
Exempel på arbetsuppgifter:
Transportera läkemedel från apotek till vård- och omsorgsboenden
Inköp/beställningar
Leveransmottagning
Lagerhantering och förrådsuppgifter
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och flexibel. Du trivs med att arbeta självständigt och har en god kommunikativ förmåga då tjänsten innebär kontakt med ett stort antal personer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utöver detta har du:
Gymnasial utbildning
Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom service/transport eller lager
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
B-körkort
Tunga lyft samt rökning förekommer.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning, heltid, med start 2026-06-01 till och med 2026-08-23. Arbetstiden är förlagd dagtid.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
Marlene Viklund Höglund, enhetschef 090-166684 Jobbnummer
9766194