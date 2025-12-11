Sommarjobb Rönnskär 2026
Vill du göra skillnad i en framtidsbransch där hållbarhet, innovation och människor står i centrum? Upptäck ett av Europas ledande företag inom metallindustrin nästa sommar. Hos oss på Boliden Rönnskär får du chansen att bidra till något större, oavsett om du är student, nyfiken på industrin eller söker praktisk erfarenhet.
Under din tid som sommarjobbare får du en unik inblick i Boliden, där du arbetar sida vid sida med kunniga och hjälpsamma kollegor. Du blir del av en kultur där vi delar kunskap för att hitta smartare lösningar tillsammans. Hos oss använder du varje arbetsdag till att utforska hur vi kan förbättra samhället för kommande generationer.
Oavsett om du vill utveckla dina färdigheter inom underhåll och produktion, eller inom en mer strategisk eller stödjande funktion, får du möjlighet att växa inom det område som engagerar dig mest.
Vem är du
Vi tror att du är nyfiken och gillar att lära dig nya saker. Du trivs med att samarbeta och är ärlig och respektfull i hur du kommunicerar. Du tar gärna initiativ och vågar ta plats när det behövs. Framför allt är du redo att ta ansvar och hitta din egen väg. Du går sista året på gymnasiet, studerar på universitetet eller söker efter mer praktisk erfarenhet.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 15 mars.
Har du några frågor? Kontakta oss på earlycareer@boliden.com
. Skriv gärna Boliden Rönnskär i ämnesraden så kommer vi snabbare kunna hantera din fråga.
Boliden Rönnskär - Världsledande metallåtervinning
Vid kusten i Skelleftehamn ligger Rönnskär, ett av världens mest effektiva kopparsmältverk och en pionjär inom återvinning av elektronikskrot. Här förädlas koppar, bly, guld och silver från både egna gruvor och återvunnet material - med fokus på hållbarhet och innovation. Rönnskär är inte bara en industriell motor, utan också en föregångare i den gröna omställningen med produkter som Low-Carbon Copper och Recycled Copper. Med strategiskt läge, avancerad teknik och ett starkt engagemang för miljön skapar Rönnskär värde för framtiden
Avdelningar vi erbjuder roller på sommaren 2026
Processoperatörer i produktion
Planera, styra och övervaka processer och utrustning. På flera avdelningar ingår truck- och/eller traverskörning i arbetsuppgifterna.
Kvalifikationer: Noggrannhet, tekniskt intresse, gärna erfarenhet av industriarbete.
Arbetstid: Skiftgång.
Underhåll/Service
Besiktiga, underhålla, reparera och installera maskiner som produktionen är beroende av.
Yrkeskompetens inom mekanik, el eller bygg. Vi söker bland annat mekaniker, elektriker, byggnadsarbetare, murare och förrådsarbetare.
Arbetstid: Dagtid.
Transport
Ansvara för interna transporter, lastning och lossning av fartyg, interna järnvägstransporter samt hantering av material med olika fordon.
Kvalifikationer: Förarbevis för hjullastare är ett krav för sommarjobb.
Arbetstid: Dagtid eller skiftgång.
Laboratoriet
Utföra kemiska analyser av råmaterial, driftsprover, slutprodukter samt kvalitetskontroller.
Kvalifikationer: Noggrannhet, intresse för kemi och analysarbete.
Arbetstid: Dagtid eller skiftgång förekommer.
Miljö
Genomföra miljömätningar inom industriområdet samt sammanställa och rapportera resultat. Vissa moment innebär arbete på hög höjd.
Kvalifikationer: Intresse för miljöfrågor och noggrannhet.
Arbetstid: Dagtid.
Administration
Hantera frakter, avvikelsehantering och leveranser samt allmänna administrativa uppgifter.
Kvalifikationer: God datorvana, strukturerad och serviceinriktad.
Arbetstid: Oftast dagtid, men andra tider kan förekomma.
Boliden
Boliden ligger i framkant när det gäller att driva branschen framåt med hållbara lösningar och innovationer. Varje dag arbetar vi för att minska vårt avtryck och skapa långsiktig utveckling. Vi är på en resa mot att bli världens mest hållbara och respekterade metalleverantör. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av ansvar, mod och omtanke. Vi utvecklas tillsammans och tar ledningen framåt. Din säkerhet, ditt välmående och din utveckling är allra viktigast för oss. Här kan du göra skillnad i ditt jobb varje dag och för kommande generationer. Låt din framtid börja hos oss.
