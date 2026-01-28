Sommarjobb: Restaurang & Café - Stora Coop Bergvik
2026-01-28
Nu söker vi driven, serviceinriktad sommarpersonal till Restaurang & Café på Bergvik!
Vi söker dig som älskar att jobba med kunden i fokus och alltid med ett glatt leende. Arbetsuppgifterna innebär allt från arbete i kassan, disk och beställningar till att möta kunderna med det bästa tänkbara bemötandet.
Du är en person som gillar att ta ansvar och föregå med gott exempel. Du har rätt kompetens, inställning och attityd för uppgiften och ser fram emot att vara med att utveckla vår verksamhet under sommaren 2026. Vi letar efter dig som har utbildning och god erfarenhet inom restaurangverksamhet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete inom café eller restaurang
• Har ett stort matintresse och är intresserad av att följa marknadens trender
• Ser kunden som den viktigaste personen och visar det med ett professionellt kundbemötande
• År mån om din personliga utveckling
• Drivs av försäljning och affärsmannaskap
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete där du är med och stöttar upp vår verksamhet medan ordinarie personal har sin semesterperiod. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
• Har erfarenhet av arbete inom café eller restaurang, som är 18 år eller äldre.
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Värmland Ekonomisk fören
, https://coopvarmland.se/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9709406