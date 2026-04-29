Sommarjobb Reception & Restaurang, Scandic Mölndal
2026-04-29
Scandic Mölndal ligger centralt beläget vid Mölndals Galleria med goda kommunikationer till Göteborg. Hotellet har en mycket inbjudande miljö för våra gäster. Våra mötesrum är personliga och vår lobby är ett vardagsrum där våra gäster sluter upp. Vi är alla delar av samma team och jobbar tillsammans med mycket glädje och engagemang. Vi har alltid fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Vi är övertygade om att en god stämning bland oss medarbetare leder till enastående hotellupplevelser för våra gäster.
Nu söker vi en Receptionist/Servis till Scandic Mölndal.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Du som arbetar i receptionen är ansvarig för att våra gäster får service i världsklass. Du är spindeln i nätet som ser till att gästen alltid är i fokus. Du är den som går igenom ankomstlistan och lägger tid på detaljerna. Ser till att gästens önskemål uppfylls. Du har alltid ett leende på läpparna och en kreativ lösning i bakfickan. Du löser det mesta och är en stjärna på att vända en missnöjd gäst till en nöjd gäst. Din arbetsplats är vår lobby. För det är där du möter flest gäster. I ansvarsområdet ingår även administrativt arbete, säkerhetsarbete och arbete med försäljning.
Arbetet i receptionen innebär att checka in och ut hotellets gäster, hälsa välkommen och ge gästen den information den behöver om sin vistelse. Du hanterar bokningar i systemet Opera Cloud och hanterar administrativa uppgifter runt gäster och säkerhet. Allt arbete sker med gästnöjdhet och försäljning i fokus.
Du jobbar även delvis i vår Restaurang där du är det första gästen möter, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. Dina arbetsuppgifter blir att servera mat och dryck och att ansvara för egen kassa. Erfarenhet från restaurangjobb ser vi som meriterande.
Hotellet har öppet dygnet runt och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i skift (förmiddagar, eftermiddagar och helger).
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har en väl utvecklad social förmåga och är kapabel att hantera att det händer många olika saker samtidigt. Det är mycket viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Du har också vana och kunskap i att arbeta med dator som arbetsredskap.
Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Information om tjänsten
Tjänsten är ett sommarjobb.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa mer om vår kultur, vad tjänsten innebär och om våra förmåner!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009)
431 31 GÖTEBORG Arbetsplats
Scandic Mölndal Jobbnummer
9883713