Sommarjobb på Utemiljö-Leksandsbostäder
2026-01-23
Vi jobbar för att våra utemiljöer ska upplevas som en av Sveriges bästa! Vill du vara med och hjälpa oss nå dit?
Till kommunens helägda fastighetsbolag Leksandsbostäder söker vi nu årets sommarjobbare till team Utemiljö.
Team Utemiljö ansvarar för all skötsel av kommunens gator och vägar, parker och offentliga ytor. Vi vill att de som bor här ska trivas och att besökare känner sig välkomna.
Våra parker och offentliga ytor ska kännas trivsamma, trygga och locka till social aktivitet. Vi sätter stolthet i att smycka vår vackra bygd med blomsterarrangemang under sommaren och vår utemiljö håller vi fri från skräp och jobbar för att behålla vår position som den främsta dalakommunen gällande renhållning. Under sommaren har vi en hög nivå på vår grönyteskötsel och det klarar vi inte med ordinarie styrka så nu har du möjlighet att söka sommarjobb hos oss.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Sommarjobb född 2010 eller tidigare
Är du intresserad av att arbeta utomhus oavsett väder, med arbetsuppgifter som tex. gräsklippning, rensa rabatter eller klippa häckar då är du rätt person för att söka sommarjobb i team Utemiljö. I arbetet ingår helgtjänstgöring med renhållning av offentliga platser och grönytor.
Tjänsterna är heltid av varierande längd under perioden juni-augusti enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Leksandsbostäder är kommunens största bostadsföretag. Förutom det egna fastighetsbeståndet förvaltar bolaget även kommunens fastigheter såsom skolor och förskolor samt kommunens gator, vägar, parker och offentliga platser. Avdelningen team Utemiljö ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser. Uppdraget innefattar totalt ca 3 mil gång- och cykelvägar, ca 40 mil gator och vägar där ca 33 mil är enskilda vägar, belägna i Leksands alla byar. All verksamhet utgår från Limhagen i centrala Leksand, där personalutrymmen, verkstad, snickeri, upplagsplats, och alla fordon finns. Arbetsgruppen består av 16 medarbetare som leds av vår Utemiljöchef.
Din ansökan
Skicka in din ansökan redan idag digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev. Ett fåtal urvalsfrågor behöver också besvaras innan din ansökan kan skickas in.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum
Sista ansökningdag är 2026-04-10.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi går igenom inkomna ansökningar löpande, så vänta inte med att söka våra lediga tjänster.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Ersättning
enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Leksands kommun
Utemiljöchef
Sofia Sjögren sofia.sjogren@leksand.se 024780494
9700513