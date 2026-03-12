Sommarjobb på Stigs i Värnamo
Stigs Café & Bageri i Värnamo AB / Butikssäljarjobb / Värnamo
2026-03-12
Om Ditt Café
Varumärket Ditt Café ägs och förvaltas av de fyra bolagen Stigs Café och Bageri AB, Bernts Konditori AB, Agdas Café och Bernards Konditori AB. Under varumärket samlas 9 caféer samt en produktionsanläggning. Vi bedriver verksamhet på fem orter inom Jönköpings län och sysselsätter runt 70 medarbetare (ordinarie som extra arbetare).
Vår affärsidé
Vår affärsidé är att vara ledande på den lokala marknaden, erbjuda närproducerade bageri, konditori- och restaurangvaror i en attraktiv miljö med hög kvalitet, personligt bemötande och med kunden i fokus. Vi arbetar efter våra kärnvärden glädje, kvalitet och engagemang och vi är övertygade om att den största framgången nås genom ett välfungerande lagarbete och god service
Sommarjobb på Stigs i Värnamo - Glädje, Engagemang och Kvalitet!
Är du en person som trivs både med att jobba självständigt och i team? Är du passionerad för att ge god service, arbeta med kvalitet och skapa glädje för våra kunder? Då har vi sommarjobbet för dig!
Om tjänsten: Som sommarjobbare på Stigs kommer du att vara en viktig del av vårt team, där du både får arbeta självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga upplevelse. Dina arbetsuppgifter kan variera mellan att ge service i butiken, bereda enklare mat, diska & städa eller hjälpa till på andra områden - allt för att bidra till en positiv atmosfär där vi värdesätter både glädje och engagemang.
Vi söker dig som:
Är över 16 år.
Har ett genuint intresse för människor och service.
Är självgående och trivs med att ta ansvar när du arbetar själv.
Är en lagspelare som gillar att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Har en positiv attityd och en vilja att göra det lilla extra för både kunder och kollegor.
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
Kan arbeta under veckorna v.25-33.
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande sommarjobb där du får möjlighet att både arbeta självständigt och tillsammans med ett engagerat team.
En arbetsmiljö där glädje, engagemang och hög kvalitet står i fokus.
Stöd och utbildning så att du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter, oavsett om du jobbar på egen hand eller tillsammans med andra.
Möjlighet att utvecklas inom service, kommunikation och teamwork.
Vi söker kandidater till alla våra caféer i Värnamo under sommaren, och under veckorna v.25-33. Våra caféer är: Livingroom, Stigs Cafe & Butik på Värnamo Sjukhus, Stigs Drive In & Kafferepet. Intervjuerna kommer vara gruppintervjuer och kommer hanteras under våren. Introduktion och upplärning är en naturlig del innan du börjar arbeta hos oss. Skriv gärna med i din ansökan vilket café som du är mest nyfiken på.
OBS: Glöm ej märka mailet i rubriken med Värnamo då vi söker personal till alla våra caféer samtidigt.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan - välkommen till oss på Stigs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@dittcafe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Värnamo". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stigs Café & Bageri i Värnamo AB
Ringvägen 40
VÄRNAMO
Stigs Café & Bageri Jobbnummer
