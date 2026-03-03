Sommarjobb på Ronnebybrunn hotell
2026-03-03
Vi söker sommarjobbare till Ronnebybrunns hotells gällande restaurang, glasskiosk, disk, frukost och servering
Vill du jobba i en härlig miljö där ingen dag är den andra lik? Inför sommarsäsongen söker vi engagerade och serviceinriktade medarbetare till vår hotellrestaurang!
Hos oss serverar vi frukost, lunch och middag till både hotellgäster och externa besökare - och nu behöver vi förstärkning i vårt team för dig som är över 15år.
Vi söker dig som vill arbeta inom:
* Servering
* Frukostpersonal
* Lunch- och kvällsservering
* Terrass bar, glasskiosk och servering
Vi erbjuder:
* Ett roligt och varierande sommarjobb
* Härliga kollegor och god teamkänsla
* Arbete i en levande hotellmiljö
* Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Vi söker dig som:
* Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad
* Trivs i ett högt tempo
* Är flexibel och gillar att arbeta i team
* Erfarenhet är ett plus men inget krav då vi har flera olika nivåer på arbeten.
Period: Sommarsäsongen 2026
Skicka din ansökan och CV endast till: frukost@ronnebybrunn.se
eller fobmanager@ronnebybrunn.se
Arbetsplats: Ronneby Brunns Hotell
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: frukost@ronnebybrunn.se
Detta är ett deltidsjobb.
Ronneby Hotell AB
372 73 RONNEBY
