Sommarjobb på Power i Skillingaryd!
2026-03-05
Nu får du möjligheten att arbeta under sommaren på Power i Skillingaryd!
Vi söker dig som vill arbeta under sommaren men kanske också extra innan och efter sommaren. Du kommer erbjudas att starta din upplärning under våren och då arbeta extra eller heltid, för att sedan kunna arbeta upplärd och redo under sommarmånaderna. Om du är student som tar examen till sommaren finns mycket goda förutsättningar till arbete även efter sommaren.
Fördelaktigt är om du är flexibel, driven och intresserad av att skaffa dig nya erfarenheter inom lager och logistik! Då vi bemannar kundens olika avdelningar är arbetsuppgifterna varierande men består till stor del av orderplock och truckkörning.
Arbetstiden är 2-skift måndag-fredag och du omfattas såklart av ett kollektivavtal och lönen är marknadsmässig.
Då arbetsplatsen ligger i Skillingaryd behöver du körkort om du inte bor i närområdet då bussförbindelser dessvärre inte följer skifttiderna.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av lagerarbete och truckkörning, men är inget krav.
Något som är krav är:
• Du måste fyllt 18 år när du börjar jobba hos oss.
• Du måste kunna jobba hela sommaren
• Du måste kunna arbeta extra några pass innan sommaren
Du blir anställd hos oss på Flodin och arbetar ute hos vår kund, vi ser fram emot att träffa dig!
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
Vi vill att du söker tjänsten med ett uppdaterat CV innan du kontaktar oss för fler frågor!
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail, men du kan ställa frågor via mail till maya@flodinab.se
Välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
