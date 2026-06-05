Sommarjobb på Öland - Bistro, Kök
First Camp Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Borgholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borgholm
2026-06-05
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Bistro, Kök på First Camp Ekerum
Vill du ha ett sommarjobb där du jobbar med glada semesterfirare, härliga kollegor och havet bara några minuter bort?
Nu söker vi 3 nya stjärnor till vårt bistroteam på First Camp Ekerum på Öland. Här arbetar du mitt i semesterpulsen med sol, strand, fartfyllda dagar och sköna sommarkvällar.
Under våra största sommarveckor fylls destinationen av liv, aktiviteter och kvällsunderhållning i bistron – vilket gör sommaren hos oss till något mycket mer än bara ett jobb.
Vad kommer du göra?
Hos oss arbetar du antingen främst inom kök/prep, men vi hjälps alltid åt som ett team när tempot ökar.
Kök & Prep
Du arbetar tillsammans med teamet i köket och ser till att maten håller bra kvalitet även när tempot är högt.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Tillaga mat enligt vårt koncept
Förbereda råvaror och preppa inför service
Hålla ordning och struktur i köket
Disk och rengöring
Under vecka 27–32 händer det extra mycket på destinationen med kvällsunderhållning, hög energi och massor av semesterfirare.
Oavsett område arbetar vi tillsammans för att skapa en riktigt bra upplevelse för våra gäster.
Vem söker vi?
Du behöver inte kunna allt från start – det viktigaste är att du gillar människor, har bra energi och vill vara en del av ett team där vi hjälps åt.
Vi tror att du:
Är positiv och serviceinriktad
Gillar högt tempo
Har lätt för att samarbeta
Tar ansvar och bidrar med bra stämning
Vill ha en rolig och utvecklande sommar
Erfarenhet från restaurang, café, snabbmat eller service är meriterande, men inget krav.
Utbildning sker på plats, så det viktigaste är din inställning och vilja att lära dig.
Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska.
Varför First Camp?
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett team där vi jobbar nära varandra, utvecklas tillsammans och har kul på vägen.
Hos oss får du: ☀️ Jobba på en av Sveriges bästa sommarplatser 🌊 Hav, strand och semesterkänsla varje dag 🍔 Ett fartfyllt och socialt jobb 🏕️ Boende på området 🎉 Kollegor och vänner från hela världen 🚀 Möjlighet att utvecklas inom företaget
Många som börjar hos oss återvänder flera somrar – och flera av våra ledare började själva som säsongsmedarbetare.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vi söker medarbetare till sommarsäsongen med start vecka 25 och en omfattning på 30–40 timmar per vecka.
Arbetstiderna varierar och inkluderar dagar, kvällar och helger enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande – vänta inte med din ansökan!
Ansök idag 🌴
Det här kan bli sommarens roligaste jobb – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7712728-2037863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Ekerumsvägen 31 (visa karta
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387 92 BORGHOLM Arbetsplats
First Camp Jobbnummer
9949499