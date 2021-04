Sommarjobb på Lunds kyrkogårdar - Lunds Pastorat - Skogsjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Lunds Pastorat

Lunds Pastorat / Skogsjobb / Lund2021-04-06Kyrkogårdsavdelningen i Lunds pastorat ansvarar för begravningsverksamhet ochskötsel av pastoratets tolv kyrkogårdar. På kyrkogårdsavdelningen är vi cirka 70medarbetare där vi tillsammans arbetar med att förvalta och utveckla de gröna kulturmiljöer vi ansvarar för. Kyrkogårdsavdelningen är en del av Lunds pastorat, med totalt cirka 200 anställda samt en mängd ideella medarbetare, varav drygt130 förtroendevalda. Utöver kyrkogårdsavdelningen finns även 7 församlingar, sjukhuskyrka, familjerådgivning, 2 förskolor, diakonicentral och secondhandbutik samt ett gemensamt kansli.Vi arbetar aktivt för att kunna säkerställa att Lunds pastorat är en schysst arbetsgivare. Till vår hjälp har vi bland annat Företagshälsovård som bidrar till att våra medarbetare mår bra, både fysiskt och mentalt. I Lunds pastorat råder nolltolerans mot diskriminerande och kränkande behandling.Vi söker nu semestervikarier till kyrkogårdsförvaltningen och behöver stärka upp med ett gäng självgående och drivna personer som tycker om att göra det snyggt omkring sig.Ditt jobb innebär bland annat att du:Klipper gräs och häckarRensar ogräsPlanterar växterSköter grusytorMöter besökareTillsammans med ditt arbetslag kommer du att jobba utomhus i både sol och regn. Ni kommer alla att utgå ifrån Norra kyrkogården i Lund och arbeta på någon eller några av Lunds alla kyrkogårdar. Självklart ser vi till att du har alla de kläder och den utrustning du behöver. Du kommer också att få en ordentlig introduktion och genomgång av de maskiner som du kommer att använda.Arbetstiderna är vardagar kl. 07:00 - 16:00Du är välkommen att söka om du är över 18 år och har följande:God fysisk formPositiv inställningTrivs med att arbeta i gruppErfarenhet av grönytevård eller relevant utbildning är meriterandeB-körkort är meriterandeDet finns möjlighet att välja mellan 2 arbetsperioder eller att arbeta båda perioderna, i din ansökan får du ange vilket alternativ som gäller för dig. Period 1= Vecka 27 - 30. Period 2= Vecka 31-34.Sista ansökningsdag är den 30/4.Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Som ett första steg i rekryteringsprocessen kan vi komma att kontakta dig via telefon även innan ansökningstiden har gått ut.Referenser: Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.Vi undanber oss vänligen all kontakt med annons-och rekryteringsföretag.Kontaktuppgifter till fackliga parter:Vision - Frida Abenius046-71 87 76Kommunal - Inger Andréasson046-359 67 32Lärarförbundet - Sofia Hernqvist0702-472599Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-06Vi tillämpar individuell lönesättning och följer Kyrkans kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Lunds Pastorat5672764