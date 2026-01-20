Sommarjobb på ICA Kvantum Färjestaden
Anders Eklöf livs AB / Butikssäljarjobb / Mörbylånga Visa alla butikssäljarjobb i Mörbylånga
2026-01-20
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anders Eklöf livs AB i Mörbylånga
Vill du vara en del av vårt härliga gäng i sommar?
Vi söker nu kollegor inom områdena Golv, Färskvaror och Service inför sommaren 2026! Aktuella tjänster finns inom Delikatess/Kök, Frukt&grönt, Kolonial Bageri, Plock, Kassa/Förbutik och Online!
ICA Kvantum Färjestaden är en modern butik som ligger i köpcentrumet Ölands Köpstad med många goda grannar. ICA Kvantum Färjestaden ska med Kunden i fokus vara Ölands bästa och mest prisvärda val för en godare & enklare vardag! Vårt största fokus är att våra kunder ska känna att de får service av absoluta världsklass när de handlar hos oss. Genom att vara personliga och lokala vill vi få kunderna att se butikens alla fördelar och handla på hemmaplan för som vi säger -Allt det goda finns här!
Vi ser helst att du fyller 18 år under 2026, samt att du kan jobba hela semesterperioden från vecka 25 till vecka 33.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anders Eklöf Livs AB
(org.nr 556458-5080) Arbetsplats
ICA Kvantum Färjestaden Jobbnummer
9694080