Sommarjobb på Dagabs lager i Hässleholm
2026-02-18
Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi söker dig som är ute efter ett sommarjobb, vill du dessutom ha ett extrajobb vid sidan av dina studier eller någon annan sysselsättning så är det ett stort plus i kanten.
Som Lagermedarbetare på Dagabs centrallager i Hässleholm blir du en del av ett stort team som alla strävar mot att maten kommer fram, i rätt tid och med rätt kvalitet, till City Gross butiker runt om i hela landet. Det är ett viktigt uppdrag där din insats gör skillnad varje dag.
Saknar du truckkort? Inga problem, det får du på köpet! Arbete sker på fyra olika avdelningar, kolonial, kyl, frys och special. Det innebär att du kan komma att arbeta i olika temperaturer, från - 26 grader till rumstemperatur.Dina arbetsuppgifter
Som Lagermedarbetare hos Dagab är de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Plocka och packa orders - Du färdigställer orders enligt butikernas beställningar. Arbetet sker med hjälp av truck och pick-by-voice (ett röststyrt plocksystem som hjälper dig plocka rätt).
På sikt kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.
Arbetstider
I denna roll arbetar du dagtid, fördelat på tre olika arbetspass.
Måndag - fredag:
Dagtid 06:00-14:40 eller 09:20-18:00
Lördagar:
Dagtid 06:00-14:40
Söndagar:
Dagtid 08:00-16:40
Start för tjänsten
Tjänsten startar med truckutbildning (halvdag) på fredag + därefter en veckas utbildning på heltid. Utbildning sker löpande under våren.
Denna utbildning är obligatorisk för alla som anställs i rollen.
Tider för utbildning:
Truckutbildning 08:00-12:00 på fredagar
Utbildning (veckan efter truckutbildning) måndag - fredag kl. 07:00-15:45
Anställningsform
Heltid eller extraanställning där du i huvudsak bokas för arbete vecka för vecka i samråd med vår Teamledare på plats. Under sommaren förväntas du dock arbeta heltid dagitd. Oavsett om du är anställd som extraarbetare eller heltidare.
Adress till arbetsplats
Industrigatan 22, 281 43 Hässleholm
Om Dagab
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl.a. Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart.
Krav och egenskaperKrav
Du ska vara fyllda 18 år
Tillgänglig för en veckas (heltid) betald utbildning på dagtid nu under våren 07:00-15:45
God svenska i tal och skrift
Vill och kan arbeta heltid v27-v33
Meriterande
Truckkort A1-4
Vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan om dina studier/egna företag
Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete
Positivt om du varit eller är aktiv inom någon idrott
Egenskaper
Du har en positiv inställning och gillar att ta ansvar, oavsett om det handlar om att respektera tider, hålla god kvalitet eller nå uppsatta mål. Du är bekväm i att följas upp på din prestation och motiveras av att få ett tydligt kvitto på ett väl utfört jobb.
För att du ska trivas i rollen krävs en god fysik och att du tar hand om din hälsa, detta då du utför upprepade lyft så det är viktigt att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och uppskattar att hålla igång kroppen.
Din förmåga att samarbeta och bidra till en god stämning i gruppen är viktig oavsett olikheter i perspektiv, kultur, bakgrund eller språk. Du behöver också trivas i att arbeta självständigt på lagret, då du rör dig över stora ytor med begränsade sociala kontakter när du utför dina arbetsuppgifter. Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön/förmåner
Lön: Enligt kollektivavtal och här följs lager och e-handelsavtalet. Förmån: Möjlighet att nyttja Dagabs välutrustade gym kostnadsfritt!
Rekryteringsprocessen
Du behöver söka via annonsen. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. Nästa steg kommer vara en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck. Därefter genomförs referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter denna digitala process är nästa steg för de kandidater som går vidare en gruppintervju på plats hos Dagab.
Drogtest kommer utförs vid en eventuell anställning hos oss.
Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Så ansöker du
