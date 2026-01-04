Sommarjobb på Corner 2026
Medarbetare till Corner Burgers & Grill - Västervik
Plats: Allén 1, Västervik
Arbetsgivare: Sandbergs Corner AB
Omfattning: Sommarjobb och extraarbete
Tillsättning: löpande under 2026 - rekrytering sker löpande
Om arbetsplatsen
Corner Burgers & Grill har funnits i Västervik sedan 1979 och är en av Sveriges mest välkända hamburgerrestauranger. Under de senaste åren har vi satsat fullt ut på smashburgare och modern snabbmat, med högt tempo, digitala beställningar och stort fokus på samarbete.
Corner är för många ett perfekt första jobb. Hos oss lär man sig att ta ansvar, jobba i grupp och hantera ett högt arbetstempo - på riktigt. Tempot styrs inte av oss, utan av våra gäster. Det är kunderna som sätter farten, och därför är det avgörande att teamet i köket och kassan fungerar tillsammans.
Vi arbetar med drive-in, digitala beställningar via olika leveranstjänster, onlineorder och expresskassor. Det gör jobbet varierande, intensivt och väldigt lärorikt.
Vi är ett engagerat och matglatt team på cirka 15 personer som varje dag jobbar för att ge våra gäster en riktigt god upplevelse - både vad gäller mat och bemötande. Våra ledord är glädje, kunden i fokus och att ha kul på jobbet.Publiceringsdatum2026-01-04Om tjänsten
Vi söker nu fem sommarjobbare till sommaren 2026. Vi ser gärna att du kan börja jobba extra redan före sommaren, främst på helger. Det ger dig möjlighet att lära dig jobbet steg för steg, hitta ditt tempo och bli trygg i rollen innan sommaren drar igång.
Under helger och perioder med högt tryck är det extra viktigt att vi är ett sammansvetsat team. När allt flyter på uppstår en stark lagkänsla och en riktig kick i arbetet. Man märker direkt hur viktigt det är att hjälpa varandra, pusha varandra och jobba mot samma mål.
Efter sommaren finns möjlighet att fortsätta arbeta extra vid behov, framför allt på helger.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att förbereda och tillaga mat, arbeta i kassa och drive-in, hantera digitala beställningar, packa upp varor, öppna och stänga restaurangen samt städning som en naturlig del av arbetet.
Arbetstider
Arbetet sker enligt schema och kan omfatta dag-, kvälls-, natt och helgpass. Restaurangen har öppet alla dagar i veckan, med nattöppet på fredagar och lördagar.Kvalifikationer
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från restaurang. Det viktigaste är din inställning. Du ska kunna arbeta tillsammans med andra, klara av ett högt tempo och vilja bidra till att gruppen fungerar bra.
Du ska kunna tala svenska och vara redo att ta ansvar. Många börjar arbeta hos oss redan i 15-16-årsåldern, och vi ser Corner som en bra start på arbetslivet.Så ansöker du
Skicka personligt brev och CV via e-post till info@cornervastervik.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
