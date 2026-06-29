Sommarjobb på anrikt café

Larsson, Elin / Kassapersonalsjobb / Leksand
2026-06-29


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Buffils Annas kaffestuga, på Björkberget i Siljansnäs, har i mer än 100 år varit ett välbesökt utflyktsmål för turister och besökare.
Till sommarens säsong söker vi personal som vill jobba med kundservice och stort engagemang för denna plats som betyder så mycket för många.
Exempel på arbetsuppgifter: Bre smörgåsar, grädda våfflor, stå i kassan, servera mat och möta gäster, diska och städa.
Vi söker ett gäng ungdomar som inte är rädda för att jobba hårt, men också någon/några äldre som har arbetslivserfarenhet och kan ta mer ansvar. Erfarenhet från café-branschen är meriterande.
Du som kan jobba hela perioden fram till den 16de augusti har förtur.
Sök via formuläret på vår hemsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Larsson, Elin, http://www.buffils.se
Buffils Annas Väg 30 (visa karta)
793 60  SILJANSNÄS

Arbetsplats
Buffils Annas Kaffestuga

Jobbnummer
9984320

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