Sommarjobb omvårdnadspersonal
Bjurholms kommun / Undersköterskejobb / Bjurholm
2026-02-19
, Vännäs
, Vindeln
, Nordmaling
, Umeå
Som medarbetare i Bjurholms kommun spelar du en viktig roll där du varje dag är med och formar vår gemensamma framtid.
I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Inför framtiden behöver vi fler duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter. Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som kan ta initiativ, brinner för ditt uppdrag och gärna delar med dig av din kunskap.
Tillsammans bidrar vi till en välfärd för Bjurholms cirka 2 400 invånare. I våra verksamheter arbetar omkring 350 personer inom olika yrken och samverkan sker med kommuner inom Umeåregionen. I Bjurholm finns ett gott näringslivsklimat och en god lokal service. Med närhet till vacker natur och aktiviteter inom fritid och kultur är Bjurholm en plats där det är lätt att trivas.
Sök sommarvikariat hos oss i Bjurholms kommuns äldreomsorg!
Nu söker vi dig som vill ha ett varierande och utvecklande sommarjobb, som rustar dig för framtiden.
Vi erbjuder arbetsplatser med god struktur, trevliga kollegor och ett arbete som ger massor tillbaka.
Du måste ha fyllt 18 år för att få jobba inom äldreomsorgen.Publiceringsdatum2026-02-19Beskrivning
Som omvårdnadspersonal spelar du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop.
Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Vi gissar att du som söker dig till oss
- lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer
- är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar
- trivs med att jobba i team och stötta dina kollegorKvalifikationer
Undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning är meriterande, men vi söker framförallt dig som har hjärtat på rätt ställe och inte är rädd för att ta ansvar. Inom hemtjänst krävs B-körkort.
God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är meriterande.
Goda kunskaper i det svenska språket motsvarande nivå B2 i tal och skrift är ett krav då det den 1 juli 2026 införs språkkrav inom äldreomsorgen. Vid erbjudande av tjänst krävs uppvisande av utdrag ur misstanke- och belatsningsregistret.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden och tjänsterna kan därmed bli tillsatta innan ansökningstidens slut.
Bjurholms kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjurholms kommun
(org.nr 212000-2833) Arbetsplats
Socialnämnden, Äldreomsorgen Kontakt
Ann-Louise Grahn, enhetschef 0932-14007 Jobbnummer
9752535