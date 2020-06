Sommarjobb och timvikariat utanför Tranås - Assistans För Dig I Sverige AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boxholm

Assistans För Dig I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boxholm2020-06-17Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa assistansen, och i den strävan är personalen vår viktigaste resurs. Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och att vi alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Det är så vi vill bygga ett tryggt och hållbart företag - och hjälpa våra kunder att få precis den assistans de behöver. Vill du göra skillnad i andra människors vardag, och arbeta på ett modernt företag med engagerade kollegor? Välkommen till Assistans för dig!Vi söker nu en ansvarsfull, initiativtagande person till ett roligt uppdrag som personlig assistent till en 18-årig kille!Kunden bor tillsammans med sin familj och har assistans dygnet runt, förutom under skoltid. I det vardagliga arbetet ingår att hjälpa kunden med bland annat förflyttningar, hygien och vid aktiviteter. Kunden är en aktiv kille som gillar att bada, lyssna på musik och hitta på andra saker utanför hemmet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett stort engagemang, är ansvarsfull, initiativtagande, lyhörd och flexibel. Kunden har inget tal, det är därför extra viktigt att du är lyhörd inför hans behov. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vård/omsorg men stor vikt läggs vid personliga egenskaper samt lämplighet.Vi söker dig som är intresserad av att jobba under sommarmånaderna, med möjlighet till timvikariat även till hösten. Arbetstiden är förlagd till dagtid och kvällstid, både på vardagar och helger. Vi ser gärna att du är flexibel och har möjlighet att arbeta samtliga tider. Det förekommer dubbelbemanning.Det är krav på att du har körkort och tillgång till bil då kunden bor på landet utanför Tranås. Du som söker tjänsten behöver även tåla pälsdjur då familjen har hund.Vill du göra skillnad på riktigt och samtidigt ha ett roligt och givande arbete?Skicka då in ditt CV och personliga brev där du beskriver varför just du skulle passa för tjänsten!Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 0-50% Timvikarie, Minst 6 månader2020-06-17Månatlig löneutbetalningSista dag att ansöka är 2020-07-05Assistans För Dig i Sverige AB5268804