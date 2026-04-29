Sommarjobb och Helgjobb som Diskare/Städare
Vi på Aboda Klint Café söker nu flera nya kollegor till vårt härliga team för både sommar- och helgarbete. Caféet är öppet helger från april till september, och under sommarlovet har vi öppet alla dagar.
(Tänk på att det inte går bussar hit, därför är det krav på körkort!)Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
• Disk: Ta in disk, diska och placera tillbaka på platsen.
• Städning: Hålla rent i diskrummet och städa toaletterna.
• Övriga arbetsuppgifter: Bidra till att upprätthålla ordning och hjälpa till det behövs i caféet.
Vi söker dig som:
• Är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
• Har en god känsla för ordning och renlighet och är inte rädd för att ta ansvar för alla typer av arbetsuppgifter.
• Har erfarenhet inom disk och städ (det är meriterande men inget krav - vi tror att alla kan lära sig).
Vi erbjuder:
• Ett roligt och omväxlande jobb i en social och trivsam arbetsmiljö.
• Säsongsarbete under sommarlovet samt helgarbete från april till och med september.
• En arbetsplats där vi värdesätter teamwork och en god stämning.
• Personalrabatter på våra produkter
Arbetstid:
• Sommarjobb: Alla dagar under sommarlovet
• Helgarbete: Från april till och med september (lördagar och söndagar)
• Öppettider/arbetstider: Caféet är öppet kl.11-16:00/17:00, arbetstider kan variera mellan kl.12 och kl. 19:00
Låter det här som något för dig?
Skicka ditt personliga brev och CV till info@abodaklint.se
(ange referens AK 2026 DISK) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: info@abodaklint.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Vimmerby Adventure AB
(org.nr 556795-5892)
Aboda Klint 101 (visa karta
)
579 92 HÖGSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
