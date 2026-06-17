Sommarjobb & timvikariat - Personlig assistent i Umeå
Access Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-17
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På grund av sjukdom saknar vi en kollega i sommar. Arbetet avser i första hand arbete hos en av våra manliga kunder i Umeå, men möjlighet finns att arbeta vid behov hos några av våra andra kunder i Umeå. Start sker så snart som möjligt men enligt överenskommelse.
Arbetet som personlig assistent innebär att du är ett stöd i vardagen och bidrar till en trygg och fungerande tillvaro.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på kund, men innefattar bland annat:
Hushållsarbete
Hjälp med av- och påklädning
Stöd i aktiviteter
Personlig hygien
I arbetsgruppen vi behöver utöka med en kollega är det meriterande med kunskap om CPAP.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597), https://access.tidvis.se/lediga_tjanster
Formvägen 12 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Kontakt
Rekryteringsansvarig
Evelina Lindberg 090-349 35 68 Jobbnummer
9968381