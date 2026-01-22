Sommarjobb Museiguide på Friluftsmuseet Hägnan
2026-01-22
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vill du sommarjobba som museiguide på Friluftsmuseet Hägnan? Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Friluftsmuseet Hägnan är ett upplevelsebaserat museum där besökarna får uppleva historien med alla sinnen. På Hägnan får besökarna kunskap om hur utvecklingen i bygden och i samhället har skapat förändringar i människors sätt att leva och försörja sig under tre århundranden. Museet bevarar och förmedlar norrbottenskustens kulturarv genom att levandegöra historiska miljöer, byggnader, föremål, traditioner, seder och bruk för besökare i alla åldrar.
Friluftsmuseet Hägnan har historiska miljöer och odlingar, en lanthandel, en scen, dansbanor och ett flertal övriga byggnader. På sommaren är café, museigårdar och lekmiljöer öppna för besökare och friluftsmuseet fylls med djur och olika aktiviteter och evenemang. Nu söker vi dig som vill arbeta med förmedling och värdskap inom kultur- och naturhistoria, med oss på Friluftsmuseet Hägnan i sommar!
Som museiguide skapar du en positiv upplevelse för våra besökare och levandegör historien genom berättelser, aktiviteter och möten iklädd tidstypiska kläder för att ge en autentisk känsla. Arbetet är varierat: du växlar mellan att möta besökare, demonstrera historiska sysslor och se till att våra miljöer är i gott skick.
I arbetet ingår bland annat att:
* Hälsa besökare välkomna och berätta om livet förr genom guidningar, dramatiseringar och aktiviteter.
* Aktivt levandegöra livet på landsbygden från sent 1800-tal till 1920-tal genom att demonstrera historiska sysslor som ullkardning, bakning och tvätt och bjuda in besökare att delta.
* Daglig handledning av ungdomar som arbetar via Luleå kommuns feriejobb.
* Planera och genomföra arbetsdagens praktiska sysslor, både självständigt och tillsammans med
kollegor.
* Ansvara för museets gårdar och miljöer, vilket omfattar:
o Öppning och stängning av miljöerna.
o Städning av miljöer och besöksytor samt lättare underhåll.
Anställningsperiod är från 2026-06-10 och till 2026-08-16.
Vi söker dig som är intresserad av historia och kulturarv, tycker om att möta människor i alla åldrar och brinner för förmedling och berättande. Du är mycket mån om att alla ska få ett gott bemötande och tycker om att aktivera och interagera med barn eftersom de utgör en stor del av våra besökare. Vi tror därför att du är en utåtriktad person som är social och aktiv. Du är nyfiken, ansvarstagande och tar initiativ. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
* Lägst gymnasieutbildning.
* Erfarenhet av arbete på museum eller besöksmål, eller av att stå på scen etc.
* Du behöver vara bekväm med att prata inför andra och kan förmedla ditt budskap efter din
mottagare oavsett om det är en mindre familj eller en större grupp.
* Du talar svenska och engelska flytande.
Det är meriterande om du:
* Har praktiska kunskaper inom exempelvis slöjd och hantverk.
* Kan du fler språk såsom tyska, franska eller finska är det meriterande.
ÖVRIGT
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
