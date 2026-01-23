Sommarjobb Mekaniker och Automationstekniker
Essity AB (publ) / Maskinreparatörsjobb / Lilla Edet Visa alla maskinreparatörsjobb i Lilla Edet
2026-01-23
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essity AB (publ) i Lilla Edet
, Härryda
, Mölndal
, Falkenberg
, Värnamo
eller i hela Sverige
Är mekande eller programmering i styrsystem ditt stora intresse? Vill du ha ett sommarjobb där du får utveckla dina tekniska färdigheter? Vi söker nu sommarvikarier till Underhåll och Automation på Essity, Edet Bruk!
Essity Edet Bruk, med ca. 400 anställda, producerar runt 100 000 ton papper i form av toalett- och hushållspapper per år. Vi kännetecknas av en modern och innovativ organisation, där du som medarbetare värderas högt. Vi erbjuder dig en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och är alltid intresserade av att komma i kontakt med drivna personer som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med arbetskamrater ansvarar du för löpande skötsel, optimering och drift av produktionslinjerna, där säkerhet och kvalitet är i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som automationstekniker består av:
Förebyggande underhållsarbete
Felsökning
Programmering i styrsystem
Förbättringsarbete och ombyggnationer av utrustning
Viss nyinstallation kan förekomma
Huvudsakliga arbetsuppgifter som mekaniker består av:
Löpande underhållsarbeten
Kvalitetskontroller & inspektionsarbeten
Rapportering av avvikelser
Nytillverkning
Svarvning & slipning
Demontering- & monteringsarbetenProfil
Vi söker dig som har ett stort intresse för teknik och vill lära dig mer. Du har en fullföljd gymnasial utbildning inom automation/mekaniker eller motsvarande och har fyllt 18 år. Som person är du positiv, engagerad, samt besitter en mycket god samarbetsförmåga. Du förstår vikten av att ta eget ansvar och motiveras av problemlösning.
Ytterligare information
Arbete är på dagtid och arbetsperioden är från maj - augusti, där antalet veckor du arbetar kan variera. Vi gör löpande urval så vänta inte med din ansökan.
Syn-/hörseltest och , drog- och alkoholtest kommer genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essity AB (publ)
(org.nr 556325-5511), http://www.essity.com
Emil Haegers väg 21 (visa karta
)
463 33 LILLA EDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Essity Hygiene and Health AB (Edet Bruk) Jobbnummer
9700899