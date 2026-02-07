Sommarjobb med rastplatsunderhåll på Öland
2026-02-07
Är du pensionär, eller har en annan huvudsaklig sysstlsättning och vill jobba extra i sommar? Gillar du praktiskt arbete och att jobba självständigt? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-07Arbetsuppgifter
I din roll arbetar du med skötsel och underhåll av rastplatser på Öland. Du ser till att rastplatsen är ren och välskött, ser till att allt är helt och i ordning samt plockar upp eventuellt skräp. I arbetsuppgifterna ingår:
Städning
Påfyllning av papper och tvål
Yttre skötsel som att tömma papperskorgar och torka av bord.
Du kommer att utgå ifrån Färjestaden där du vid arbetspassets start hämtar ut företagsbilen och arbetar sedan runt om på rastplatser på Öland.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, det vill säga att du studerar, har ett annat jobb, driver din egen verksamhet eller är pensionär. Som person trivs du med att arbeta praktiskt och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god initiativförmåga och trivs med att jobba självständigt. Vidare är du serviceinriktad och bidrar med en god stämning på arbetsplatsen. Krav för tjänsten är B-körkort.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som är ett konsultuppdrag under sommaren 2026. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns god chans till att få arbeta vid behov under våren och hösten.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocesen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Schöldberg på elsa.scholdberg@eterni.se
eller 072-644 79 55.
Plats: Färjestaden
Start: Våren/sommaren 2026
Arbetstider: 05.00-14.00 eller 12.00-21.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se Jobbnummer
9729442