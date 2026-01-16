Sommarjobb med möjlighet till extraarbete.
2026-01-16
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Vara
Colorama Stallsiken är en färgfackhandel som funnits på Stallsikens handelsområde sedan 2008. Vi säljer färg, tapeter, golv, kakel/klinker och badrum.
Vi söker en social- och serviceinriktad medarbetare för sommarjobb samt extraarbete kvällar och helger.
Du som söker ska vara positiv, ansvarstagande och gilla kundkontakt. Tycka om att arbeta i team och bidra till ett bra arbetsgäng. Har du butiksvana är det meriterande men inget krav.
Vi erbjuder ett varierande och socialt arbete där kundservice är det viktigaste men även städ, in - och utleveranser samt en del kreativt arbete ingår. Tunga lyft och lagerarbete förekommer.
Om detta låter intressant skicka en ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till:therese.rydberg@colorama.se
Om du har fler frågor kan du ringa:
Therese Ryberg 0720619602 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: therese.rydberg@colorama.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Målericentralen Väst AB
(org.nr 556094-3267)
Norra Metallvägen 1 B (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Colorama Stallsiken Skövde Jobbnummer
