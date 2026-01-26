Sommarjobb med mening - bli personlig assistent!
Vill du ha ett sommarjobb där du gör skillnad på riktigt, lär känna människor och där ingen dag är den andra lik?
Då kan personlig assistent vara jobbet för dig!
Vad är personlig assistans?
En personlig assistent hjälper en person som har en funktionsnedsättning att leva sitt liv på sitt sätt.
Det kan handla om allt som hör vardagen till.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vem du arbetar med och vilken dag det är - till exempel kan du:
- Hjälpa till på morgonen (komma upp, klä sig, duscha, äta frukost).
- Följa med till jobbet, fritidsaktiviteter eller utflykter.
- Hjälpa till i hemmet (laga mat, fixa tvätten, städa).
- Vara sällskap, trygghet och ett par extra händer.
- Ibland leder du, ibland är du bara en trygg närvaro.
Kort sagt: du hjälper någon att göra det som hen vill.
Vad är det bästa med yrket?
- Ingen dag är den andra lik.
- Du lär känna människor på riktigt.
- Du gör stor skillnad i någons liv.
- Mycket skratt, vardagliga segrar och personliga stunder.
Vad vi söker hos dig?
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - vi lär dig det du behöver kunna.
Det viktigaste är vem du är som person. Vi söker dig som:
- Är ansvarsfull och pålitlig
- Är lyhörd och respektfull
- Har tålamod och empati
- Gärna har humor och gillar att samarbeta
18 år eller äldre är ett krav.
Därför ska du jobba hos oss
- Ett sommarjobb som betyder något
- Möjlighet till extrajobb även efter sommaren
- Introduktion och stöd hela vägen
- Ett arbete där du gör verklig skillnad - varje dag
