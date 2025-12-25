Sommarjobb med EPA-traktorn
Vilhelmina kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vilhelmina Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vilhelmina
2025-12-25
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Sommarjobb med EPA-traktorn - gör skillnad på riktigt!
Vill du göra något meningsfullt i sommar och samtidigt köra din EPA-traktor i jobbet?
Nu kan du få chansen att testa ett riktigt viktigt sommarjobb inom hemtjänsten - perfekt för dig som ännu inte har åldern inne för ett vanligt vårdjobb.
Hör hur det var för våra EPA-ungdomar sommaren 2023!
Lyssna på reportaget från Sveriges Radio:https://www.sverigesradio.se/artikel/epa-forarna-inom-hemtjansten-vi-vill-hora-om-deras-liv
- där berättar de själva hur kul och givande det var.
Vad du gör
Du jobbar som vårdbiträde med anpassade uppgifter och schema.
Du åker hem till äldre personer och hjälper till med saker som:
handla mat
bädda sängen
fixa frukost
ta en promenad tillsammans
eller bara prata en stund
Du får alltid stöd av en handledare - du är aldrig ensam och du gör inga vårduppgifter.
Vem vi söker
Du behöver:
AM- eller A-körkort
Egen, försäkrad och besiktad EPA-traktor eller mopedbil
Vara ansvarsfull och punktlig
Gilla människor och att göra något bra för andra
När och hur du jobbar
Period 1: 23 juni - 20 juli
Period 2: 21 juli - 17 augusti
Arbetstid: Enligt överenskommelse
Självklart får du reseersättning för EPA-körningen och en introduktion innan du börjar!
Ett sommarjobb du kommer att minnas
Det här är mer än bara ett jobb, det är en chans att träffa nya människor, göra skillnad och få erfarenhet som faktiskt betyder något. Ersättning
Timlön och milersättning enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/106". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala utskottets verksamheter, Äldreomsorgen, Hemtjänsten Kontakt
Malin Nilsson 0702601700 Jobbnummer
9663715