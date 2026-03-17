Sommarjobb med ansvar. Bli handledare till sommarjobbsprogram
Rookie Startups AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-03-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rookie Startups AB i Göteborg
, Jönköping
, Haninge
, Strängnäs
, Falun
eller i hela Sverige
Är du student på universitet eller yrkeshögskola och vill ha ett sommarjobb där du får ta ansvar, utvecklas som ledare och samtidigt bidra till positiv samhällsförändring? Då kan rollen som handledare hos Rookie Startups vara helt rätt för dig.
Vi söker nu fler handledare till våra sommarprogram i Göteborg. Rollen är densamma, men kan innebära en del olika arbetsuppgifter beroende på vilket program du arbetar i. Programmen vi bedriver har olika teman och innehåll även om slutmålen är desamma - att hjälpa unga utvecklas och skapa en positiv samhällsförändring. Vi söker därför handledare till alla våra program runt om i Sverige. Här nedan beskriver vi rollen i sin helhet samt ger en kort introduktion till de olika programmen och en länk för jobbansökan.
Om Rookie Startups
Rookie Startups är specialiserade på utbildning och utveckling av entreprenöriella förmågor och varje år ger vi över 2000 ungdomar möjligheten att medverka i något av våra olika program. Genom vår beprövade metod, utvecklad i samarbete med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, ger vi ungdomar verktyg att lyckas på arbetsmarknaden och i livet.
Rollen som handledare
Som handledare är du en central del av programmet och deltagarnas upplevelse. Du leder, coachar och stöttar ungdomar i deras dagliga arbete.
I rollen ingår att:
Utbilda ungdomarna i teoretiska moment och leda praktiska workshops
Ansvara för daglig coachning av deltagarna, individuellt och i grupp
Säkerställa att deltagarna känner sig trygga och inkluderade under programmets veckor
Tillsammans med projektledare hålla löpande dialog med kommunen och andra aktörer för att säkerställa god leverans av programmet
Motivera ungdomar att göra sitt bästa under sin tid på sitt sommarjobb
Löpande dokumentation av processen samt slutrapportering vid programmets slut
Målet är att deltagarna ska lämna programmet med ökat självförtroende, nya insikter och mod att ta egna initiativ.
Vi söker dig som:
Är intresserad av till exempel samhällsfrågor, entreprenörskap, teknik eller utbildning
Trivs i en ledande och coachande roll
Är pedagogisk, lyhörd och relationsskapande
Gillar ansvar och ser lösningar snarare än problem
Motiveras av att se andra människor utvecklas
Har god kommunikativ förmåga och känner dig bekväm inför grupp
Är minst 20 år
Våra sommarprogram i Göteborg 2026
Unga Samhällsutvecklare Programmet Unga Samhällsutvecklare är till för att göra ungdomars röst hörda och låta utmaningar som finns i kommunen få lösningsförslag utifrån ett ungdomsperspektiv. I detta sommarjobb får ungdomarna därför möjligheten att arbeta fram lösningar på olika samhällsutmaningar som deras kommun står inför. Din roll som handledare är därför att vägleda och coacha ungdomarna i deras arbete med att utveckla sina lösningar.
Unga IT-utbildare Programmet Unga IT-utbildare är ett sommarjobb för ungdomar mellan 15-18 år där deras uppgift är att utbilda, hjälpa och vägleda äldre i det digitala landskapet. Syftet med programmet är att minska det digitala utanförskapet mellan olika generationer. Som handledare är du en viktig del av deltagarnas arbete då du är med från planering av mötena till de fysiska besöken där ungdomarna träffar seniorer.
Tech I programmet TECH får ungdomar i åk 8 gå ett inspirerande teknikprogram under 3 veckor. Målet är att ungdomarna ska få ett ökat intresse för teknik samt förstå de karriärmöjligheter som en teknisk utbildning kan leda till. Som handledare i detta sommarjobb måste du ha en pågående eller avslutad utbildning inom område teknik eller ingenjörsvetenskap.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rookie Startups AB
(org.nr 559288-1139), https://skillity.teamtailor.com
411 03 GOTHENBURG
Skillity Jobbnummer
9802526