Sommarjobb med ansvar, arbetsledare för sommarjobbare
Vill du vara med och göra skillnad i ungas liv samtidigt som du bidrar till en tryggare och trivsammare närmiljö? Har du erfarenhet av att leda och coacha ungdomar - och gillar att jobba utomhus? Då är detta sommarjobbet för dig!
Om uppdraget
Vi söker en engagerad arbetsledare som under sommaren ska leda och stötta ungdomar som feriejobbar med att rusta upp utemiljöer i bostadsområden i Upplands Väsby. Ungdomarna arbetar i team för att allmänt förbättra trivseln i området genom olika praktiska uppgifter som att till exempel måla, rensa ogräs, ta bort sly och plocka skräp.
Du kommer att leda 4 ungdomar åt gången, och din roll är att vara närvarande, skapa struktur och vara en positiv förebild.
Du ansvarar för att:
Planera och leda det dagliga arbetet för gruppen
Skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö
Stötta ungdomarna individuellt och i grupp
Ta närvaro, hålla kontakt med verksamhetschef och rapportera arbetet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med unga, gärna som ledare, coach eller pedagog
Är ansvarstagande, trygg och inspirerande
Har en lösningsfokuserad inställning och gillar att motivera andra
Trivs med att arbeta utomhus och ta dig an praktiska uppgifter
Är bra på att skapa relationer och anpassa ditt ledarskap efter gruppen
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av parkskötsel, trädgård eller praktiskt arbete
B-körkort (men inget krav)
Omfattning
Uppdraget pågår under 9 veckor, vecka 25-33. I uppdraget ingår även cirka 15 timmar förberedelse och utbildning som sker under våren.
Du arbetar måndag-fredag med undantag för midsommar då du är ledig.
Anställning: Du är anställd som konsult hos oss och arbetar hos en extern leverantör under uppdraget.
Du har stöd från oss och representanter från fastighetsbolaget som finns till hands under hela perioden.
Ansökan
Vi rekryterar löpande - så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista dag för tillsättning är i början av maj.
Frågor?
Kontakta: molly.vasberg@rookiestartups.se
Vill du göra skillnad för unga i sommar och bidra till en bättre närmiljö? Då hoppas vi att du söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7418323-1901648". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rookie Startups AB
