Sommarjobb Lärare / Kolloledare
Utepedagogik Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utepedagogik Sverige AB i Stockholm
, Gnesta
, Trosa
, Uppsala
, Östhammar
eller i hela Sverige
Vill du bredda dina kunskaper som pedagog och samtidigt utvecklas som människa? Sök då sommarjobb som kolloledare på vår kollogård Akka i sommar.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som kolloledare på Akkas kollogård ansvarar du för barn i åldrarna 9-13 år samt planerar och leder verksamheten för denna grupp. Vår profil är tydligt inriktad på friluftsliv och utepedagogik. Deltagarna bor i tält under hela sin vistelse, och större delen av verksamheten bedrivs utomhus.
Kollo innebär dygnet runt-verksamhet för både deltagare och ledare. Barnen sover i tält på området, medan personalen bor i hus i närheten av gården. En gång per period har du sovande jour, vilket innebär att du övernattar i tält för att finnas nära barnen under natten. Du behöver därför känna dig trygg med att vara hemifrån i minst sex veckor.
I rollen ansvarar du för att skapa en trygg och strukturerad vardag, leda aktiviteter samt vara en närvarande vuxen som vägleder barnen i deras utveckling och beslut.
Vem söker vi?
En stor del av uppdraget handlar om att möta barnens behov och vara ett stabilt stöd i deras vardag. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv och i ditt ledarskap, kunna sätta tydliga gränser och samtidigt bygga goda relationer. Du ska känna dig bekväm med att föra samtal kring livsfrågor och fungera som en förebild.
Arbetet har många likheter med skolans värld, där struktur och gränssättning kombineras med relationsskapande för att skapa ett tryggt klimat.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Bra på att hantera flera uppgifter samtidigt
Initiativrik och kreativ
Tydlig i din gränssättning
Strukturerad och punktlig
Samarbetsvillig
Trygg i dig själv och i din pedagogiska roll
Det är viktigt att du kan ge och ta emot feedback samt har ambitionen att utveckla både verksamheten och dig själv tillsammans med oss. Du behöver vara flexibel och uthållig, då arbetet är både fysiskt och mentalt krävande. Att våga ta plats i en grupp, bjuda på dig själv och fatta beslut när det behövs är viktiga delar av uppdraget. Vi värdesätter humor och god social kompetens.Erfarenheter
Du som söker bör ha ett stort intresse för friluftsliv eller erfarenhet av utepedagogik, då merparten av verksamheten sker utomhus. Under sommaren genomför vi bland annat hajker, flottebygge, klättring, paddling, bad och matlagning över öppen eld. Vi erbjuder även skapande aktiviteter som teater, dans och sång. Disco, fotbollsturneringar och temadagar är också en del av programmet.
Erfarenhet av arbete med barn i mellanstadieåldern är meriterande, liksom erfarenhet från grundskola eller fritidsverksamhet.
Meriterande erfarenheter/kompetenser
Kollo- eller lägerverksamhet
Friluftsliv
Sjukvård
Paddling
Teater
Sång och musik
Sport och idrott
Matlagning
Engagemang i föreningsliv
Om företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på ett antal olika kollogårdar runt om i Sverige för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år, med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktad på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "hos oss ska en känna sig så pass trygg att en får vara som den vill vara".
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 30 april - 3 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 16:e augusti.
Sökord
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utepedagogik Sverige AB
(org.nr 556649-8092), http://www.utepedagogik.se
Olaus Magnus väg 62 (visa karta
)
121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Utepedagogik Sverige Aktiebolag Jobbnummer
9798278