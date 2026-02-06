Sommarjobb Lagermedarbetare Apotea Varberg
2026-02-06
Sommarjobb som Lagermedarbetare till vår kund Apotea i Varberg
Vi söker nu engagerade sommarjobbare som lagermedarbetare till vår kund Apotea, till deras toppmoderna logistikcenter i Varberg. Apotea är Sveriges största nätapotek. Detta är en unik chans att få praktisk erfarenhet inom e-handelslogistik och bidra till en viktig samhällsfunktion.
Om rollen: Du blir en del av Apoteas effektiva lagerflöde och arbetar med hög precision i ett helautomatiserat lager. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att ta emot leveranser, plocka och packa kundbeställningar samt se till snabba och korrekta utleveranser. Din noggrannhet är avgörande för hanteringen av sortimentet.
Vem söker vi? Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull, engagerad och trivs med fysiskt arbete i högt tempo. Du är en person som kan ta eget ansvar och har en god samarbetsförmåga. Flexibilitet för kvälls- och helgarbete under sommaren är ett krav.
Om vår kund Apotea: Apotea är Sveriges största nätapotek. Hos dem får du chansen att bidra till snabba, billiga och fraktfria leveranser till kunder över hela landet. Anläggningen i Varberg är byggd med den senaste tekniken och fokus på hållbarhet.
Anställning: Du anställs av Kila People heltid under sommaren (dag, kväll, helg). Lön baseras på GFL (genomsnittligt förtjänstläge). Efter sommarperioden finns möjlighet till fortsatt anställning som behovsanställd. Bakgrundskontroll genomförs.
Sök nu! Vill du som sommarjobbare bli en del av vårt team och bidra till vår kund Apoteas framgång? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
https://www.kila.se
Holmagärdegatan
)
432 32 VARBERG
