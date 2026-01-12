Sommarjobb kundtjänstmedarbetare
2026-01-12
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
Vi söker nu trafikassistenter som, tillsammans med kollegorna på Kalmar länstrafik, erbjuder resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.
Vi erbjuder dig ett arbete i en variationsrik och stimulerande miljö där dina insatser gör skillnad för länets invånare varje dag, året om.
Vår arbetsplats präglas av medarbetare med ett högt servicetänkande och med ett fokus på gemensamma mål. Just nu söker vi trafikassistenter till kundtjänst på både serviceresor och linjetrafik. I denna rekrytering söker vi både dig som vill sommarjobba hos oss.
Om dig
För att sommarjobba hos oss ser vi att du har gymnasial utbildning eller har en pågående gymnasieutbildning och gärna erfarenhet av kundtjänst eller telefonsupport. Eftersom du kommer att arbeta med många olika typer av system kräver denna tjänst både stark datorvana och förmåga att effektivt hantera en mängd olika IT-system.
Du tycker att problemlösning är givande och drivs av att leverera en god service. Du är van vid att arbeta med flera uppgifter parallellt, utan att tappa fokus på detaljer. Du möter kunden med engagemang såväl genom telefon som via mail och andra sociala kanaler.
Det är meriterande med tidigare arbete inom service och bemötande, trafik eller digitalisering. Svenska i tal och skrift är ett krav. Engelska och andra språkkunskaper är meriterande. I rollen är en god samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga egenskaper.
Din framtida arbetsplats
I våra kundtjänster är du vägen in och du blir Kalmar länstrafiks röst ut till våra resenärer.
Som trafikassistent i linjetrafiken handlar arbetet främst om att besvara kundens frågor, ge information om tjänster och biljetter, ta emot beställningar, sköta reklamationer och ge teknisk support. Om en resa brustit hjälper du till med nya lösningar för att de ska komma fram till sin destination.
I arbetet på serviceresor ansvarar du och dina kollegor för att samordna trafiken på ett effektivt sätt, med resenärernas önskemål om trygghet och service i centrum. Du hanterar bokningar för resor med färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik i Region Kalmar län.
Våra kundtjänster är öppna stora delar av dygnet, alla veckans dagar, året om. Arbetstiden kommer därmed att innebära ett schema där du varierar mellan tidig morgon och sen kväll såväl vardag som helg. Din placering är på vårt huvudkontor i Högsby.
Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi som arbetar på Kalmar länstrafik jobbar för att underlätta vardagen för Kalmar läns invånare och besökare. Vårt ansvar innefattar busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som kör och underhåller fordonen som trafikerar kollektivtrafiken. Vi som jobbar på Kalmar länstrafik är därmed de som bland annat trafikleder, planerar, och administrerar kollektivtrafiken. Huvudkontoret är placerat i Högsby och det finns kontor i Kalmar och Oskarshamn.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Kalmar länstrafik Kontakt
Linda Weidner 010-3575201 Jobbnummer
9677519