Sommarjobb Kundrådgivare | E.ON | Norrköping
2026-02-26
Söker du efter ett jobb som kontinuerligt kommer utmana dina kunskaper och som ständigt bjuder på nya utmaningar? Då bör du läsa vidare! Just nu söker vi på Manpower flera Kundrådgivare till E.ON i Norrköping. En viktig förutsättning för att trivas i den här rollen är att du drivs av att ge service i världsklass och tycker om att jobba med människor. Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Start: 4 Maj 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under sommarperioden 2026, med möjligheter till förlängning.
Arbetstider: Heltid dagtid, kvällsarbete kan förekomma beroende på uppdrag
Detta är ett konsultuppdrag där blir anställd av oss på Manpower, men arbetar på plats hos E.ON.
Du behöver inte ha några förkunskaper om branschen utan uppdraget kommer inledas med en betald utbildning under 4 veckors tid.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Kundrådgivare blir du en nyckelperson i E.ONs arbete med att skapa en förstklassig kundupplevelse. Du är en trygg kommunikatör som sätter kundens behov i centrum och arbetar lösningsorienterat i varje kontakt.
Som Kundrådgivare ansvarar du för att:
Besvara inkommande samtal och e-post från våra kunder
Administrera och hantera kundärenden på ett effektivt och professionellt sätt
Stötta kunder med frågor om fakturor, betalningar och Energitjänster
Att sälja in produkter och avtal på ett rådgivande och kund fokuserat sätt.
Här får du en varierad och utvecklande vardag där du gör verklig skillnad för våra kunder - varje dag.
Vem söker vi?
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du känner ett engagemang för ditt arbete och att du har ett stort driv. Det är också viktigt att du har ett effektivt arbetssätt och att du ser vad som behöver göras. Vidare är du bra på att lyssna in andras behov och önskemål och är duktig på att förmedla information på ett tydligt och strukturerat sätt.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av kundservice eller försäljning sedan tidigare
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har god datorvana och kan arbeta i flera system parallellt.
Brinner för kundservice och att skapa positiva kundupplevelser.
Är rådgivande och lösningsorienterad, med en säljande approach.
Kan arbeta på plats heltid i Norrköping- distansarbete/deltid erbjuds ej.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Var god att notera att vi inte tar emot några ansökningar via mail. Vid övriga frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta oss via mail.
I enlighet med våra kunders krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
