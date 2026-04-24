Sommarjobb: Kostvetare / Kostvetarstudent
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Är du student eller nyexminerad kostvetare och vill jobba i en utvecklande miljö med roliga arbetsuppgifter? Vi söker dig som vill vara en del av ett implementeringsprojekt under sommaren (juni-augusti).
Hägersten-Älvsjö startar upp en kostenhet, som en del av den resan kommer vi att implementera ett kostdataprogam. Vi söker dig som vill vara en del av det projektet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande miljö och roliga arbetsuppgifter under sommaren.
Möjligheter för att arbeta båda på plats och distans. Vi erbjuder även förmåner så som friskvårdsbidrag.
Din roll
Du kommer tillsammans med enhetschef och dietist att ingå i en projektgrupp och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Registrera och kvalitetssäkra recept och maträtter i systemet
• Skapa och strukturera matsedlar
• Arbeta med egenkontrollen enligt livsmedelslagstiftningen
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med ett genuint intresse för mat, måltidsplanering och livsmedelssäkerhet. Trivs med både självständigt arbete och att samarbeta i grupp.
Vi söker dig som har:
• En pågående utbildning eller examen inom kostvetenskap eller likvärdig utbildning.
• Van att arbeta i digitala verktyg
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande om du har:
• Arbetat i ett kostdatasystem
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Gamla Södertäljevägen 7-9 (visa karta
)
129 55 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö sdf, Avdelning för äldreomsorg Kontakt
Dick Morén, Saco dick.moren@stockholm.se 08-50840622 Jobbnummer
9875631