Sommarjobb Kock Augusti

TG Drift AB / Kockjobb / Leksand
2026-07-22


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Vi söker nu en kockar under Augusti månad, vi efterfrågar 1-3 års yrkesvana. Tillagning av à la carte rätter samt till större festligheter så som bröllop och dylikt. Du ska vara glad, positiv, noggrann, ambitiös och stresstålig och kunna arbeta både i team och självständigt. Ni kommer erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger med focus på kvällstid.
Vi erbjuder en trygg anställning, varierade arbetstider och villkor enligt kollektivavtal.
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.
Mejla rekrytering@tallbergsgarden.se och märk ansökan med Kock.
Lite om oss:
Tällbergsgården Hotell / Johanssons Restaurang är ett hotell med gamla anor och som lyser av riktig dalaatmosfär. Vi står för hög personlig service och en familjekänsla utöver det vanliga. I vår vackra matsal med en storslagen utsikt över Siljan och de blånade bergen serveras allt från modern husmanskost till olika spännande avsmakningsmenyer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: rekrytering@tallbergsgarden.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TG Drift AB (org.nr 559187-8474)
Holgattu 1 (visa karta)
793 70  TÄLLBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tällbergsgårdens Hotell

Jobbnummer
10009531

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