Sommarjobb Karriärcoach/Handledare

RYS Jobb & Rekrytering AB / Personaltjänstemannajobb / Umeå
2026-06-16


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Vill du arbeta i sommar?
Vi söker fler drivna och engagerade medarbetare till vårt team och har nu behov av sommarvikarier.
RYS är ett jobbförmedlings- och utbildningsföretag som utför tjänster till företag samt är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.
Arbetet innebär att matcha och stödja människor ut i arbete eller hjälpa dem hitta vägen till arbete via studier. Vi söker dig som tycker om att arbeta mot resultat och tycker om att jobba med människor i samtal och matchning mot jobb
Du är en lyhörd person och tycker om att ha mycket kontakt med andra människor.
Som person är du förtroendeingivande, affärsmässig och prestigelös.
Vi står för sunda värderingar och är måna om att våra medarbetare tillför positiv energi och bidrar till trivsel och samarbete, vilket också gör det viktigt att du ser dig själv som en lagspelare med som kan arbeta självgående. Vi lägger mycket vikt vid personlig lämplighet,
Krav: Akademisk utbildning 3 år + 2 års arbetslivserfarenhet eller eftergymnasial utbildning minst 1 år + 3 års arbetslivserfarenhet inom rekrytering eller arbetslivsfrågor.
Ansök genom att skicka in ditt CV och Personliga brev.
Efter sommaren finns goda möjligheter för mer arbete.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rekrytering@rys.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Umeå Extrajobb".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
RYS Jobb & Rekrytering AB (org.nr 556598-4266)

Arbetsplats
Rys Jobb & Rekrytering

Jobbnummer
9966523

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