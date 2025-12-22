Sommarjobb inom Vård och omsorg Uddevalla kommun
Sök sommarjobbet som betyder något för andra och för dig
- Hos oss erbjuds du ett flexibelt arbete där vi skapar en trygg vardag för våra brukare genom god vård och omsorg.
• Du ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och aktivt bidra till att utveckla verksamheten.
- Du får arbeta med engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.
- Du får värdefull arbetslivserfarenhet inför ditt framtida arbetsliv
- Du som kan arbeta under hela sommaren prioriteras för det ger både dig och verksamheten bästa möjliga förutsättningar!
- Sommarjobbet som ger möjlighet till ett arbete som räcker året om.
Vi söker redan nu timvikarier, perfekt för dig som vill börja jobba, utvecklas och tjäna extra pengar redan innan sommaren.
Om jobbet
Vill du jobba med människor - unga som gamla? Vi erbjuder sommarjobb inom flera olika verksamheter där du får möjlighet att hitta det som passar just dig.
Ett jobb hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang. Hur stödet kan se ut beror på personernas behov och önskemål. Det kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad, hygien, inköp, tvätt, städning eller aktiviteter av olika slag. Oavsett var du jobbar så är ditt uppdrag att tillsammans med stöttande kollegor arbeta för att skapa fina dagar och en varm, trygg och glädjerik tillvaro för dem vi är till för.
Inom vilka områden kan du söka jobb?
Äldreomsorg
- Vård- och omsorgs boende
- Korttidsboende
- Hemtjänst
- Trygg hemgång (hemtjänst efter sjukhusvistelse) & dagverksamhet
Psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning
- Socialpsykiatri
- Boende LSS
- Korttids för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
- Daglig verksamhet LSS
Läs mer om våra verksamheter som söker sommarvikarier här - https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad-/lediga-jobb-i-uddevalla-kommun/uddevalla-kommun-som-arbetsgivare/sommarjobba-inom-vard-och-omsorg-i-uddevalla.html?vv_hit=true
Arbetstider som passar dig
Du har stor möjlighet att jobba upp till heltid! Eftersom verksamheterna är i gång dygnet runt, varje dag, finns det stor variation i arbetstider och schema. Vi erbjuder arbetspass förlagda på dag/kväll, helger och för vissa tjänster även natt. Varierande arbetstider ger möjligheter att kombinera jobb med roliga sommaraktiviteter.
Vem söker vi?
- Du har ett gott bemötande, vilja och förmåga att hjälpa andra och att kunna möta brukarens behov
- Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter
- Du tar ansvar för din uppgift och lägger ner tid och engagemang i ditt arbete
För att du ska lyckas och trivas i ditt arbete som sommarvikarie behöver du ha ett intresse för att hjälpa andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen. Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
- Du har fyllt 18 år.
- Godkänd språkbedömning
- Vi prioriterar sökande med godkänd eller pågående utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet, barn - och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har god datorvana och vana av att hantera mobiltelefon samt andra digitala verktyg och system.
- Inom vissa av våra verksamheter är B-körkort ett krav och tillgång till egen bil är ett stort plus då vi har verksamheter utanför tätorten.
Vi ser det även som positivt ifall du har tidigare arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval sker löpande under ansökningstiden.
- Språkbedömning
- Teamsintervju
- Referenstagning
- Intervju med chef
- Inhämtning av Belastningsregister
- Inhämtning av Betyg/Arbetsgivarintyg
Vi kommer att begära in Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, tänk på att begära hem detta i god tid, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För tjänster där bevis på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Du är välkommen med din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
