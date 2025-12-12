Sommarjobb inom vård och omsorg 2026
2025-12-12
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Möjlighet till hjälp med boende vid behov.
- Vi ger dig en grundlig introduktion så att du känner dig trygg i din nya roll.
- Starta som timvikarie i vår och få både erfarenhet och extra inkomst.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder arbete inom fem olika verksamheter där du får möjlighet att göra skillnad:
- VoB Gillersgården, Hällefors.
- VoB Fyrklövern, Hällefors.
- Hemtjänsten Sörgården, Grythyttan.
- Hemtjänsten Björkhaga, Hällefors.
- Hemtjänsten Helheten, Hällefors.
Tillsammans skapar vi minnesvärda stunder för våra omsorgstagare och bidrar till deras välmående. Hos oss får du chansen att utvecklas som person och göra en verklig skillnad.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ge hjälp med personlig omvårdnad, måltider och städning.
- Skapa trygghet och glädje genom samtal, aktiviteter och ett varmt bemötande.
- Utföra medicinering och andra insatser efter delegering av legitimerad personal.
- Använda Intraphone för planering (gäller hemtjänsten) och Viva för dokumentation.
- Ge stöd utifrån varje omsorgstagares behov och unika förutsättningar.
Kvalifikationer
Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
- Är positiv, ansvarsfull, samarbetsvillig och har empatisk förmåga.
- Är lyhörd och respektfull i mötet med omsorgstagare, anhöriga och kollegor.
- Har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Krav
- Du har fyllt 18 år.
- Du kan läsa, dokumentera och kommunicera på svenska.
- Du har grundläggande datorkunskaper.
- För vissa tjänster krävs B-körkort.
Meriterande
- Erfarenhet inom äldreomsorg eller liknande arbete.
- Gymnasial utbildning inom vård och omsorg.
- Erfarenhet av att dokumentera i digitala system.
Roller och lönespann
Vårdbiträde
Som vårdbiträde följer du genomförandeplaner stöttar omsorgstagare i vardagliga sysslor som personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. Du skapar trygghet och bidrar till en meningsfull vardag.
Lön vid heltid: från 23 638 kr/månad
Undersköterska
Som undersköterska har du ett större ansvar inom omvårdnadsarbetet. Du följer genomförandeplaner, utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och arbetar mer självständigt i det dagliga omsorgsarbetet.
Lön vid heltid: från 25 798 kr/månad
Ytterligare krav för undersköterska:
Undersköterskeutbildning (obligatoriskt). Yrkesbevis ska uppvisas vid anställning.Anställningsvillkor
Arbetstiden är schemalagd och inkluderar dag, kväll, helg samt för vissa tjänster gäller även vaken natt. Du arbetar enligt kommunala avtal som ger trygga och rättvisa villkor.
Innan anställning begär vi utdrag ur Polisens belastningsregister ("Utdrag för att kontrollera egna uppgifter"). Beställ utdraget inför eventuell intervju. Anmärkningar kan påverka din möjlighet till anställning. Om du inte är medborgare i Sverige, EU eller EES behöver du ha ett giltigt arbetstillstånd för att kunna anställas.
Arbetsperiod och anställningstid
Sommarperioden pågår mellan vecka 25-33. Anställningens längd varierar beroende på verksamhetens behov och din tillgänglighet, och kan omfatta hela eller delar av sommarperioden.
Intervjuer hålls löpande, så vänta inte, skicka in din ansökan redan idag.
Träffa oss på plats - Jobbchansen 2026
När: 5 mars 2026, kl. 14:30-16:00
Var: Formens Hus, Sikforsvägen 7, Hällefors
Jobbchansen 2026 är en sommarjobbmässa i Hällefors kommun där du kan träffa arbetsgivare som söker personal till sommaren 2026. Här får du möjlighet att ställa frågor, få information om lediga sommarjobb och skapa kontakt med chefer.
Drop-in, ingen föranmälan krävs.
Kom dit och ta chansen att säkra ditt sommarjobb.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
