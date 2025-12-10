Sommarjobb inom Vård och omsorg 2026
2025-12-10
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Förgyll sommaren för våra äldre kommuninvånare!
Som semestervikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad för andra människor varje dag, genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad till våra kunder.
Du behövs främst från mitten av juni till slutet av augusti. Ditt schema kan innefatta arbetspass på dagar, kvällar eller nätter under vardagar och helger, det beror på vilken arbetsplats du ska sommarjobba på.
Jobbar du på obekväm arbetstid utgår det en extra kompensation kallad Ob-ersättning. Lönen betalas ut dag 27, månaden efter att du har jobbat.Kvalifikationer
Det är bra om du har erfarenhet av omvårdnad, men det är inget krav. Erfarenhet av annat serviceyrke är meriterande. Självklart får du en introduktion innan du börjar jobba, och du har alltid stöd från mer erfarna kollegor längs vägen.
Du har lätt för att samarbeta, gillar ordning och reda samt trivs att jobba med och hjälpa människor.
Det är viktigt att du har ett gott och respektfullt sätt både gentemot kunder, anhöriga och medarbetare.
På vissa arbetsplatser behöver du ha körkort eller kunna cykla. Dokumentation och kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet vilket innebär att du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Medtag körkort eller id-kort samt referenser till intervjutillfället.
För att komma ifråga för en anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Blanketten som ska användas heter "utdrag för arbete på HVB-hem".
Ansökningsprocess
Välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV, vi vill inte att du bifogar något personligt brev då vi istället vill att du besvarar urvalsfrågorna i ansökan.
Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef särskilt boende
Helena Lilja helena.lilja@ronneby.se 0457-617754 Jobbnummer
