Sommarjobb inom vård och omsorg 2026
Vi söker nu fler medarbetare till sommaren i rollerna undersköterska, vårdbiträde, biträde, personlig assistent och stödassistent. Våra härliga verksamheter inom vård och omsorg omfattar äldreboenden, hemtjänst samt funktionsstöd och LSS. För dig som vill och har möjlighet finns även chans att börja arbeta som timvikarie redan under våren.
Jobbet hos oss är omväxlande och bjuder på många spännande möten med intressanta människor. Du gör stor skillnad för andra samtidigt som du både får använda och utveckla viktiga kompetenser som kreativitet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vi erbjuder dig som sommarvikarie en månadsanställning med löneutbetalning efter din första arbetade månad. Du har möjlighet att arbeta heltid eller deltid i upp till 10 veckor under sommarperioden. Vi ser helst att du kan arbeta efter schema mellan juni-augusti eftersom kontinuitet är en viktig del för att skapa trygghet och trivsel både för våra omsorgstagare och medarbetare. Genom att arbeta regelbundet kommer du och dina kollegor bidra till att bygga starka relationer och en positiv arbetsmiljö. Om du trivs hos oss finns det goda möjligheter till fortsatt jobb efter sommaren!Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie hos oss har du den viktiga rollen att underlätta och ge stöd till människor i deras vardag. Oavsett vilken roll eller verksamhet du söker hos oss kommer du bland annat att:
Ge stöd åt omsorgstagare efter våra tydliga arbetsrutiner.
Hitta på och genomföra aktiviteter med omsorgstagare för att öka deras livskvalitet.
Dokumentera ditt arbete för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
För att du ska få en bra start och känna dig trygg i dina arbetsuppgifter kommer du få en introduktion och delegeringsutbildning. Vi anpassar introduktionen utifrån din kunskaps- och erfarenhetsnivå. Du blir anställd på vår centrala bemanningsenhet. Eftersom våra verksamheter är igång dygnet runt alla dagar i veckan finns det möjlighet att arbeta dag, kväll, natt och helg. En bra chans att kombinera arbete med lediga dagar där du kan njuta av sommaren!
Din kunskap och erfarenhet
För att trivas hos oss behöver du ha ett stort intresse av att arbeta med människor och vara duktig på att bemöta individer med respekt och god service. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då egenskaper som god samarbetsförmåga, lyhört bemötande och förmåga att skapa trygghet i mötet med andra är centrala i alla våra roller.Kvalifikationer
Fyllt 18 år eller fyller 18 år innan sommaren.
Talar och skriver svenska, på minst en grundläggande nivå.
Har en god tillgänglighet under sommaren som matchar våra verksamheters behov.
Det är starkt meriterande om du
Är utbildad, eller håller på att utbilda dig inom ett vårdyrke som till exempel läkare, sjuksköterska eller undersköterska.
Har arbetat inom någon av våra verksamheter eller inom vård och omsorg tidigare.
Körkort krävs inom hemtjänsten och funktionsstöd.
Vår rekryteringsprocess:
Löpande urval
Urval sker kontinuerligt under ansökningstiden. Det innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Digitalt språktest
Utvalda kandidater genomför ett digitalt språktest. Godkänd nivå är ett krav för att gå vidare i processen.
Intervju
Kandidater kallas till intervju, där vi fördjupar oss i erfarenheter, kompetens och personlig lämplighet.
Referenstagning
Referenser tas på slutkandidater för att bekräfta tidigare erfarenheter och arbetssätt.
Belastningsregister
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Anställning
Efter genomförd process och fattat beslut erbjuds anställning.
Att tänka på
När du skickar in din ansökan kommer vi återkoppla till dig via mail. Därför är det viktigt att du med jämna mellanrum tittar i din inkorg för att inte missa en inbjudan till språktest eller intervju.
Du behöver ha med dig ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret, detta beställer du själv på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Det utdrag du ska beställa från polisens hemsida heter "kontrollera egna uppgifter". Tänk på att brevet inte får öppnas innan du lämnar det till oss och att det kan ta upp till 14 dagar att få hem brevet så beställ ett redan idag!
Samtliga medarbetare i Lilla Edets kommun behöver ansluta sig till Freja OrgID. Det är ett krav för att kunna nå system inom Lilla Edets kommun.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
