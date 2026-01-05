Sommarjobb inom stöd, service, vård och omsorg!
2026-01-05
Du som gillar folk - vi gillar dig!
Vill du ha ett sommarjobb där du gör skillnad och sprider glädje inom stöd, service, vård och omsorg? Hos Luleå kommun får du både jobba med något meningsfullt och njuta av en sommar i midnattsljusets stad. Häng med och kombinera nytta med nöje!Varför välja oss?Det här jobbet erbjuder både personlig och professionell utveckling. Du får chansen att utveckla viktiga färdigheter som bemötande och kommunikation, och du bygger en solid grund för fortsatt utveckling och nya möjligheter i framtiden.Hos oss får du en schysst introduktion med erfarna kollegor och goda möjligheter till fortsatt jobb.Din lön bestäms utifrån vad du har för utbildning och erfarenhet och sätts inom spannet 25 000 - 36 000 kr/månad. OB- och semesterersättning tillkommer.
Din vardag och våra arbetsområden
För att trivas hos oss behöver du känna dig trygg med att utföra arbetsuppgifter som personlig omvårdnad och hygien, mobilisering och förflyttning, dokumentation, läkemedelshantering samt ge socialt och praktiskt stöd. Arbetstiderna är varierande och passar dig som uppskattar skiftarbete, med pass fördelade över dag, kväll och helg under juni till augusti. Det finns även behov av medarbetare som kan arbeta enligt schema, främst nattetid.
Hos oss styrs vardagen av individens behov och förutsättningar. Du blir omsorgsstjärnan som anpassar omvårdnad, service, stöd och alla möjliga härliga aktiviteter för det vardagliga livet! Du kan välja att arbeta inom ett av nedanstående arbetsområden hos oss.* Personlig assistans: Du arbetar med en person i dennes hem, antingen själv eller tillsammans med kollegor. Du ger stöd och hjälp till personen för att hen ska klara vardagen.* Socialpsykiatri: Du arbetar med personer med olika funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller missbruk på serviceboende, stödboende eller boendestöd. B-körkort är meriterande för arbete i boendestöd.* Stöd och service: Du arbetar med barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar på gruppbostad och korttidsboende. Här är du del av ett team.* Hemtjänst: Du arbetar främst med äldre personer där du gör hembesök ensam eller med kollegor. Under ett arbetspass besöker du flertalet personer. B-körkort är meriterande.* Vård- och omsorgsboende: Du arbetar med äldre personer som bor i egen lägenhet på boendet. Här är du del av ett team. På några vård- och omsorgsboenden finns korttidsavdelningar och avdelningar för svårt sjuka.* Nattpatrull och Trygghetslarm: Du arbetar med äldre personer och personer med funktionsnedsättningar där du tillsammans med en kollega svarar på larm och gör hembesök. B-körkort är ett krav.
Vem är du?
• Du gillar att samarbeta med andra, visar hänsyn och hittar lösningar på problem som uppstår.
• Ålderskravet för anställning är 18 år när sommarjobbet börjar. Hos oss välkomnar vi unga själar och erfarna hjärnor. Ålder är bara en siffra och vi tror på att skapa en arbetsplats där både unga entusiaster och livsnjutande veteraner kan trivas och skapa magi tillsammans.
• För rollen är det viktigt att du kan kommunicera på svenska, både när du talar, skriver och läser.
Låter jobbet spännande? Ansök nu och bli en del av något stort i Luleå! Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kontakta dig via telefon från nummer 0920-45 30 00 och/eller via e-post.
Har du några frågor innan du skickar in din ansökan är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post på: sommarrekrytering@soc.lulea.se
