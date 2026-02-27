Sommarjobb inom personlig assistans
2026-02-27
Är du en av alla våra omsorgsstjärnor i sommar?
Nu söker vi ett flertal sommarvikarier inom personlig assistans. Vår sommarjobbsperiod är mellan v. 26-33 och det finns möjlighet att starta som timvikarie redan under våren.
OBS! Sommarjobbar du 8 veckor hos oss utbetalas en bonus på 6000kr! Arbetade du även hos oss förra sommaren utbetalas ytterligare 1000 kr!
Vill du ha ett meningsfullt och uppskattat jobb med goda möjligheter att fortsätta arbeta hos oss även efter sommaren? Har du tidigare jobbat med omvårdande uppgifter?
Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som personlig assistent bistår du brukaren i hens dagliga livsföring. Arbetet är självständigt och kan innefatta stora omvårdnadsuppgifter såsom av- och påklädning, hjälp med toalett- och duschsituationer, förflyttningshjälp av lift, kateterspolning, PEG-hantering, sondmatning och användning av andningsmask.
Du stöttar också i matsituationer, medicinering och andra hushållssysslor samt medverkar vid fritidsaktiviteter, social samvaro samt inköp. Du blir brukarens förlängda arm i vardagen och arbetar personcentrerat på ett ansvarsfullt och inspirerande vis.
Arbetstiderna är oregelbunda och ofta innebär det att du jobbar dygnspass.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en avslutad eller pågående omvårdnadsutbildning. Har du dessutom arbetat som personlig assistent med mycket HSL-relaterade uppdrag är det mycket meriterande.
Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Du är lyhörd för brukarens behov och har ett genuint intresse för att hjälpa andra människor. Även om arbetet främst är självständigt ska du ha lätt för att, på ett ödmjukt och proffsigt sätt, kommunicera med andra kring brukaren såsom kollegor, sjuksköterskor, rehabpersonal och anhöriga.
Det är mycket meriterande om du har körkort, likaså om du har erfarenhet och kunskap om alternativa kommunikationssätt såsom tecken, bildstöd och symboler. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av utmanande beteenden där du fått agera lågaffektivt.
Du behärskar svenska språket i både tal och skrift för att du ska kunna kommunicera med brukare men även för att kunna dokumentera händelser och annan information i arbetet. Viss digital förmåga krävs också då mycket av arbetet - såväl ditt arbetsschema som dokumentationer m.m hanteras via appar.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och goda referenser. Uppdraget innebär också oftast långa arbetspass (dygnspass) och därför prioriterar vi dig som kan arbeta på oregelbundna arbetstider d.v.s. både på dagtid, kvällstid, nätter och helger.
På grund av Arbetsmiljöverkets krav vid omvårdnadsarbete krävs det att du är 18 år.
Om ansökan
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. I samband med att du gör din ansökan kan du redan nu beställa följande utdrag ur belastningsregistret för att påskynda rekryteringsprocessen, "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
Vad kan vi erbjuda dig?
För dig som är ny vikarie kommer du genomgå handledda introduktions- och utbildningsdelar för att bli trygg inför arbetet. Som sommarjobbare hos oss får du också tillgång till gratis utomhusbad vid Ekuddens utebassänger. Du får dessutom trevliga kollegor, utvecklar din mänskliga intelligens och goda meriter för framtiden!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
