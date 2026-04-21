Sommarjobb inom Nattpatrullen i hemtjänsten
2026-04-21
Vill du göra skillnad - varje dag? Nu söker vi på Nattpatrullen nya engagerade sommarvikarier till vårt team! Vi på Nattpatrullen har hela kommunen som vår arbetsplats och genomför vårt arbete nattetid. Vi utgår från Söränget i centrum, Sörgården i Bredbyn eller Björkhem i Gideå. Arbetstiderna är förlagd 21.15-07.15 och innefattar både vardagar och helger. Det finns möjlighet att arbeta både vid behov och schema i sommar.
ArbetsuppgifterSom medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra boende. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som bor i området ska ha möjlighet att få leva livet, hela livet.
Delaktighet, utveckling och gemenskap är nyckelord hos oss där ständiga förbättringar ger förutsättningar för att skapa god kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, hälso- och sjukvård och administration. Vi arbetar teambaserat vilket innebär att många olika yrkesgrupper har som gemensamt mål att skapa en god livskvalitet och en bra miljö för våra boende.
KvalifikationerVi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av nattarbete är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt. Som person tror vi att du är ansvarstagande, har god kommunikationsförmåga och kan arbeta både självständigt och samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Giltigt körkort behörighet B är krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Kommunal, Örnsköldsvik ornskoldsvik.m-norrland@kommunal.se 010-4429767
